Il nuovo locale nascerà lungo la statale Adriatica, a Tagliata

Per gli amanti del fast food arriva il primo Mc Donald’s nel comune di Cervia, lungo la statale Adriatica, all’altezza di Tagliata.

Non è ancora stata resa nota la data di apertura, ma il cantiere è già in corso e il nuovo locale è alla ricerca di dipendenti: sono infatti aperte le selezioni per il ruolo di addetto ristorazione, con contratto part-time. Per le candidature, clicca qui.