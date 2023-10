Seconda edizione dell’iniziativa promossa dal Comune di Bologna, con partner anche il Comune di Ravenna

Quella offerta dal bando open innovation, consultabile visitando il sito web www.ctecobo.it/call/open-innovation/ e la cui chiusura della seconda edizione è prevista sabato 11 novembre (con le candidature, quindi, che devono essere inviate entro questa data), è un’importante opportunità per le imprese del territorio italiano. Come illustrato in una nota, “Cte cobo”, con partner, oltre che il Comune di Bologna, la Città metropolitana di Bologna, l’università di Bologna, “Almacube”, “Art-Er”, l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale, “Bi-rex big data & research excellence”, “Cineca”, “Cnit-WiLab”, “Creative hub Bologna”, “G-Factor”, “Gellify”, “Search on media group”, “Start 4.0-Centro di competenza per la sicurezza e l’ottimizzazione delle infrastrutture strategiche” e Tim, anche il Comune di Ravenna, infatti, sosterrà tre imprese italiane che, attraverso un programma di open innovation, avranno come obiettivo quello di integrare, nei processi aziendali, soluzioni e tecnologie applicabili su rete 5g e su altre tecnologie emergenti.

In particolare, continua la nota, i principali benefici saranno l’accesso gratuito al programma di accelerazione, con supporto costante nella ricerca di soluzioni e di tecnologie innovative da applicare al proprio progetto imprenditoriale, ed il rimborso spese pari al 50% delle spese sostenute e fino a un massimo di 50.000€ per le spese sostenute per l’implementazione della soluzione o della tecnologia individuata.

Questa la sintesi del bando realizzato nell’ambito del progetto denominato “Cte cobo-Casa delle tecnologie emergenti di Bologna”, finanziato dal Ministero delle imprese e del made in italy coi fondi “Fsc 2014-2020”, nell’ambito del programma di supporto alle tecnologie emergenti del Piano per la diffusione della banda larga, e promosso dalla Città metropolitana di Bologna, in collaborazione con “Almacube”, per selezionare tre tra imprese di qualsiasi dimensione il cui fatturato annuo non superi 1.000.000.000€ e che abbiano sede in Italia, prosegue la nota.

Il programma offre, dunque, l’opportunità alle imprese di accedere a tecnologie all’avanguardia e a soluzioni innovative sviluppate da startup, spin-off e pmi innovative. L’obiettivo, aggiunge la nota, è favorire la collaborazione tra le imprese consolidate e gli attori dell’ecosistema dell’innovazione, allo scopo di stimolare la crescita economica e di promuovere l’innovazione tecnologica attraverso l’implementazione di soluzioni innovative e tecnologie abilitate o portabili su rete 5g, ed una o più delle tecnologie emergenti, tra cui, ad esempio, internet of things, intelligenza artificiale e blockchain.

Il bando open innovation si unisce alle iniziative già attivate da “Cte cobo”, continua la nota, nell’obiettivo di realizzare, a Bologna, attraverso la collaborazione di sedici partner, un centro di trasferimento tecnologico diffuso sulle tecnologie emergenti abilitate dal 5g, in tre ambiti verticali, ossia industria 4.0, servizi urbani innovativi, ed industrie culturali e creative, in grado di promuovere un ecosistema territoriale sempre più attrattivo e generativo. Al centro, quindi, si pongono soluzioni innovative, nuove idee imprenditoriali, l’accelerazione di start-up ed il trasferimento tecnologico, in particolare a favore delle imprese, conclude la nota. Per maggiori informazioni è necessario inviare una mail all’indirizzo comunicazione@ctecobo.it.