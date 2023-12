Contratti di lavoro scaduti da cinque anni quando il costo della vita è aumentato a dismisura

Lo sciopero del turismo e del commercio fa tappa anche a Ravenna. Domani – organizzati da Filcams-Cgil, Fisascat-Uil e UIltucs-Uil – dalla città partiranno 5 bus diretti a Milano in rappresentanza dei circa 10mila lavoratori del settore diretti alla manifestazione che partirà da piazza Castello alle 9,30 per poi arrivare a piazza Sempione, Arco della Pace, dove alle 11,30 si terrà materialmente la manifestazione interregionale che coinvolge Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Lo slogan della manifestazione riassume le ragioni della protesta: “E’ l’ora dello sciopero. Il contratto ci spetta”. “Stiamo parlando di comparti – hanno spiegato le tre sigle sindacali ieri in conferenza stampa a Ravenna – in cui i contratti collettivi nazionali non sono rinnovati anche da cinque anni. Tutto ciò si riflette negativamente su oltre 5 milioni di lavoratrici e lavoratori, in un periodo in cui il costo della vita è lievitato a dismisura”. E i sindacati di categoria, di fronte a una totale chiusura delle controparti, hanno deciso di proclamare lo sciopero per poter riaprire i tavoli di trattativa al fine di sottoscrivere i rinnovi contrattuali, commentano Cinzia Folli, Gianluca Bagnolini e Carlo Sama di Filcams Cgil Ravenna, Fisascat Cisl Romagna e Uiltucs Uil Ravenna. “Purtroppo – hanno spiegato – le controparti tendono a dilatare i tempi della trattativa all’infinito e a fare proposte tese alla restituzione di diritti e parti di salario irrinunciabili. Alcune associazioni hanno addirittura chiesto di rivedere al ribasso la quattordicesima, di diminuire permessi e gli scatti di anzianità”.