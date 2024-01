L’imprenditore ravennate si difende dagli attacchi de La Pigna

La Pigna attacca e Agnes risponde attraverso il suo amministratore delegato Alberto Bernabini. “Nel 2017 – spiega nell’edizione odierna della cronaca di Ravenna de Il Resto del Carlino – ho immaginato di creare energia dal mare con un hub energetico che allora si può dire fosse un unicum a livello mondiale. Era una follia? Si, ma era quello di cui Ravenna e l’Italia avevano bisogno”. Sulla presunta benevolenza del sindaco Bernabini replica così: “Nel 2020 ho portato a lavorare su Agnes, Saipem e nel 2023 il primo fondo infrastrutturale italiano (oltre 8 miliardi di capitalizzazione e diversi Gw di rinnovabili) e ho detto no a multinazionali straniere con centinaia di miliardi di fatturato. Io e solo io ho trovato e scelto i partner di Agnes e li ho voluti italiani”.

Ma Bernabini insiste molto anche sulla credibilità di Agnes: “l’ho fondata nel maggio del 2019 ma dietro c’erano 25 anni di duro lavoro ed esperienza maturati nel settore, con centinaia di installazioni di eolici e fotovoltaici. Infatti, Qint’x è l’unica azienda di Ravenna chiamata a partecipare all’installazione del primo offshore italiano del Mediterraneo e nel 2023 ha fornito tecnici per la costruzione di 3 parchi eolici offshore in Francia”.

Bernabini si toglie qualche sassolino dalle scarpe anche sul punto della dimensione finanziaria e precisa che “su Agnes sono stati poi investiti altri capitali come appare nei bilanci depositati e pubblici e la società ad oggi non ha ricevuto nessun finanziamento pubblico, così come il capitale sociale da solo non basterebbe a nulla”.

Massima tranquillità anche sul fronte sicurezza: “per quanto riguarda la valutazione del Rischio di Incidente Rilevante, la società proponente – spiega Bernabini – ha avviato tutte le procedure necessarie stabilite dalle normative. In particolare, sono in corso le istruttorie di valutazione antincendio presso il comando locale dei Vigili del Fuoco e di Seveso III presso Arpae”.