Prospettive positive anche per il 2024

Nel corso del 2023, anno caratterizzato da sfide globali, il Gruppo Bucci Industries ha affrontato con determinazione e resilienza le difficoltà emergenti, dimostrando una straordinaria capacità di adattamento.

Crescita record del giro d’affari

Nonostante le guerre e le crisi economiche che hanno segnato il 2023, e alcuni settori industriali in forte difficoltà produttiva, il Gruppo Bucci Industries ha concluso l’anno con una notevole crescita del giro d’affari, specialmente in settori strategici per le proprie attività. Spiccano in modo evidente due realtà del Gruppo:

La Bucci Composites a Faenza si è particolarmente distinta nell’ambito delle realizzazioni di componenti in fibra di carbonio per i marchi più prestigiosi, soprattutto nel settore automotive.

La Sinteco, con sede operativa a Longarone, ha visto un impiego esponenziale delle proprie linee di assemblaggio robotizzate nel settore Medicale.

Ancor di più, ha consolidato la sua posizione nel crescente business del settore Healthcare, fornendo soluzioni innovative per la logistica della gestione del farmaco in dose unitaria in ospedali e distretti ospedalieri.

Crescita del personale e nuove assunzioni

Nonostante la complessità del panorama economico attuale, il Gruppo Bucci ha registrato una significativa crescita del proprio personale nel corso del 2023. Con un incremento complessivo di 150 unità tra fine 2022 e fine 2023, questa espansione ha coinvolto tutte le realtà italiane del Gruppo, in particolare le aziende del Faentino: Bucci Composites, Villa Abbondanzi Resort, Conel Impianti. Anche la realtà di Longarone ha visto un notevole incremento delle nuove assunzioni, contribuendo in modo significativo all’espansione del personale.

Una crescita equivalente alla nascita di una nuova azienda

L’incremento registrato durante l’anno appena concluso rappresenta una crescita davvero rilevante per un Gruppo che conta oggi più di 1.400 Persone nel Mondo, da considerarsi equivalente alla costituzione di una nuova azienda. Questo evidenzia la forza e la solidità del Gruppo Bucci Industries nel mantenere e potenziare la sua posizione di leader nel mercato, nonostante le avversità.

Prospettive positive per il 2024

Guardando al futuro, il Gruppo Bucci Industries prospetta un 2024 in crescita. Nonostante le sfide persistenti legate alla situazione economica globale e alle tensioni internazionali, il Gruppo è determinato a mantenere il suo impegno per l’innovazione, la sostenibilità e la crescita.

Il Gruppo Bucci Industries continua a essere un faro di successo nel panorama industriale, a dimostrazione che la determinazione, la visione strategica e la capacità di adattamento sono fondamentali per superare le sfide globali.