A palazzo Rasponi dalle Teste l’appuntamento realizzato nell’ambito del protocollo dal titolo “Giovani, competenze e lavoro”

Nella giornata di ieri, venerdì 26 gennaio, all’appuntamento del ciclo dal titolo “Impresa diretta-Scopri le tue opportunità per il futuro”, progetto realizzato nell’ambito del protocollo intitolato “Giovani, competenze e lavoro”, sottoscritto tra il Comune di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia regionale per il lavoro e la Camera di commercio di Ravenna, col coinvolgimento del Tavolo provinciale delle associazioni imprenditoriali di Ravenna, dedicato alle opportunità lavorative nei settori dei trasporti, del turismo, della ristorazione, della cura della persona e dei servizi in generale, svoltosi a palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna, hanno partecipato più di duecento ragazzi e ragazze tra i diciotto anni ed i trentacinque anni, che hanno preso parte ad altrettanti colloqui di lavoro con ventitré realtà economiche del territorio ravennate.

Prima dei colloqui, i giovani hanno ascoltato con interesse, come affermato in una nota, le storie lavorative di successo di Francesco Mattiello, presidente del gruppo “Giovani agenti marittimi”, di Fabiana Merendi, educatrice professionale al centro di aggregazione giovanile “Valtorto” di Ravenna; di Axel Viroli, giovane lavoratore della compagnia portuale, coi tre che hanno dialogato con Fabio Sbaraglia, assessore alle politiche giovanili del Comune di Ravenna, termina la nota.

Oltre ai colloqui, durante la giornata è stato possibile partecipare ad una serie di iniziative collaterali, come workshop e laboratori. In particolare, quello sui lavori del futuro, intitolato “Professioni del domani: svela il tuo potenziale” ed cura di Eleonora Sette e di Carla Cervellini, entrambe di “Art-Er”; la panoramica sui diversi contratti di lavoro, offerta da Maura Zavaglini in rappresentanza delle organizzazioni sindacali; ed i laboratori formativi su come creare un curriculum vitae efficace, su come affrontare nel modo migliore un colloquio di lavoro e su come utilizzare il portale “Lavoroperte”, la sua app per la ricerca lavoro, curati dal centro per l’impiego di Ravenna.

In merito al progetto intitolato “Impresa diretta”, con un appuntamento svoltosi nella giornata di ieri, venerdì 26 gennaio, a palazzo Rasponi dalle Teste di Ravenna, si è espresso Fabio Sbaraglia, assessore alle politiche giovanili del Comune bizantino,1con le seguenti parole: “Fa piacere osservare come nel tempo, questa iniziativa, si stia consolidando, raccogliendo l’interesse crescente di tanti ragazzi e di tante ragazze che scelgono di cogliere questa opportunità. L’obiettivo principale è quello di fornire strumenti di orientamento e di consapevolezza nell’approccio al mondo del lavoro, anche attraverso un confronto diretto con le imprese e con le associazioni di categoria”, ha concluso Sbaraglia.

Per maggiori informazioni è necessario visitare il sito web www.informagiovaniravenna.it/impresa-diretta/.