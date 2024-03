Per sostenere progetti che fanno bene all’ambiente

Radici solidali è l’iniziativa con cui LA BCC ravennate forlivese e imolese, in collaborazione con Ginger, promuove il crowdfunding come strumento per aiutare tutte le realtà, profit e non profit, della Romagna che hanno a cuore la tutela dell’ambiente. Lunedì 11 marzo 2024 incontro on-line per scoprire tutte le premialità offerte dalla Banca.

L’obiettivo della call è sostenere tramite la raccolta fondi online la nascita di iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia del clima e del territorio, promuovendo la crescita inclusiva della comunità.

Fino al 25 marzo 2024 tutte le realtà interessate a partecipare alla call, potranno inviare la propria candidatura presentando una proposta progettuale che abbia come obiettivo la sensibilizzazione verso un uso sostenibile del territorio, la valorizzazione e tutela degli ecosistemi; la diffusione e accessibilità di mezzi di trasporto sostenibili; la realizzazione di eventi didattici o divulgativi oppure iniziative culturali per sensibilizzare sulle tematiche ambientali.

LA BCC ravennate forlivese e imolese offre con l’iniziativa “Radici Solidali” la possibilità alle realtà selezionate di accedere ad un corso di formazione approfondito sul crowdfunding, oltre alla possibilità di avere un percorso di accompagnamento dedicato al lancio in piattaforma del progetto e beneficiare di un contributo economico pari al 20% dell’obiettivo iniziale della raccolta, fino ad un massimo di 2.000 Euro.

“Dal 2017 attraverso il crowdfunding abbiamo sostenuto numerose progettualità, – afferma Emanuela Bacchilega, Consigliere Delegato alla Sostenibilità de LA BCC ravennate, forlivese e imolese – mettendo a fattor comune le energie di tante realtà del Terzo Settore, dei donatori, che hanno sostenuto le campagne, e della Banca che ha accompagnato i percorsi formativi e contribuito economicamente al raggiungimento finale degli obiettivi. Scegliamo quest’anno di dedicare la call tematica all’ambiente: vogliamo “prenderci cura” del nostro pianeta, del territorio che abitiamo. Con la call, siamo alla ricerca di idee e progetti di tutela e sensibilizzazione rispetto a queste tematiche, da valorizzare a beneficio di tutta la comunità.”

Il bando è disponibile sul sito della Banca www.labcc.it.

Le realtà interessate a presentare la propria candidatura possono iscriversi all’evento informativo che si terrà online lunedì 11 marzo alle 17:30. Al question-time saranno approfondite le modalità di partecipazione, la tipologia di progetti ricercati e le premialità offerte da LA BCC ravennate, forlivese e imolese.

Link di registrazione al question time https://bit.ly/questiontimeradicisolidali