La crisi era senza vie d’uscita – Sindacato all’erta sulla restituzione delle quote sociali versate dai soci

Il facchinaggio ravennate e i traslochi perdono un loro storico protagonista. Al termine di una lunga crisi, Cofari, cooperativa storica ravennate aderente a Legacoop, ha ceduto il ramo facchinaggio a Elle Emme Logistica (Bonate Sopra, Bergamo) e cessato l’attività dei traslochi. Cofari — che proprio quest’anno compie 50 anni — continua a effettuare l’attività dei depositi per terzi nella sua sede in zona Bassette.

L’operazione, si legge in una nota di Legacoop Romagna, “ha garantito la piena occupazione, a parità di condizioni sia economiche che normative, dell’intero organico del ramo facchinaggio di Cofari, composto da circa un centinaio di persone”. Una situazione che fa da specchio al difficile contesto operativo, spiega Legacoop, che si verifica presso il porto di Ravenna con tariffe difficilmente sostenibili. In tutto questo, il ramo traslochi, che vedeva occupata una decina di addetti, è stato dismesso, garantendo però tutte le tutele previste dalle normative ai lavoratori.

Per quel che riguarda il facchinaggio, dopo varie interlocuzioni, nell’impossibilità di reperire realtà del territorio interessate, è stata individuata un’azienda lombarda, la Elle Emme Logistica, che fornisce tutte le garanzie di solidità e legalità. Il risultato è stato raggiunto grazie alla preziosa e responsabile collaborazione dei sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil, che hanno da subito capito l’importanza e la delicatezza dell’operazione. Legacoop Romagna, nella piena consapevolezza della gravità della crisi attraversata da Cofari, ha accompagnato la cooperativa alla ricerca di partner che rilevassero l’attività storica di facchinaggio. Nel complesso, di fronte a una crisi aziendale ormai irreversibile, è stato raggiunto un obiettivo importante, garantendo la salvaguardia dell’occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori.

La crisi di Cofari deve però rappresentare un monito per tutto il sistema logistico del territorio emiliano-romagnolo e in particolare per quello portuale. Nell’arco della sua attività, infatti, Cofari ha garantito crescita sociale e buona occupazione nel pieno rispetto delle normative, a generazioni di lavoratori, caratterizzandosi come un presidio di legalità. “Da parte sua, il comparto del facchinaggio – spiega Legacoop – negli ultimi decenni si è destrutturato, con l’ingresso nell’area portuale di aziende che operano con tariffe non sostenibili da società cooperative come Cofari, che hanno sempre lavorato nella piena legalità, investendo in sicurezza e formazione e applicando i contratti firmati dalle parti sociali più rappresentative”.

La posizione del sindacato

“Seguiamo la vicenda con grande attenzione e prenderemo una posizione pubblica solo dopo l’assemblea di bilancio della società. Ad oggi la principale preoccupazione dei lavoratori e quindi del sindacato è il destino dei crediti che essi vantano verso la loro cooperativa e della quota sociale versata dai soci cooperatori. E’ ancora la cooperativa in grado di garantirne la restituzione? Qualcuno dovrà dirlo”. Matteo Bellagamba (Filt-Cgil di Ravenna) non prende posizione, ora, sulla vicenda Cofari. “Ma la stiamo seguendo da due anni e la coop deve dire quel che succede con i crediti vantati dai lavoratori e solo dopo usciremo con le nostre valutazioni unitarie con Fit Cisl e UilTrasporti”. Quello che su cui il sindacato non è d’accordo è l’analisi che Legacoop fa del mercato della logistica all’interno del Porto di Ravenna: e cioè che sia di fatto impossibile mantenere margini facendo tutte le cose in regola sotto il profilo della formazione e della sicurezza e rispettando la tariffa minima di 23,24 euro all’ora fissata dall’Ispettorato del lavoro di Ravenna. “Certo – spiega Bellagamba – dobbiamo sempre controllare che tutte le aziende rispettino la legalità, che i corsi vengano realmente effettuati e che quel che è scritto negli accordi venga poi rispettato. Sono sempre necessarie verifiche puntuali e continue per accertare eventuali illeciti”.