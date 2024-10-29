Fino a 10mila euro per i cittadini e 20.000 euro per le imprese – Partita la raccolta fondi della Cna

Alluvione autunno 2024: in arrivo i primi contributi CIS (Contributi di immediato sostegno) da 20.000 euro per le imprese e fino a 10.000 euro per i cittadini. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile Nazionale n. 1106/2024 che prevede, in estrema sintesi, tre misure di sostegno alle popolazioni ed imprese colpite dagli eventi eccezionali meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini:

– 5.000 euro per le famiglie e cittadini colpiti, quale prima misura di sostegno (misura standard);

– 10.000 euro per le famiglie e cittadini colpiti dagli eventi a partire dal 17 settembre e già alluvionate nel maggio 2023 (misura rafforzata);

– 20.000 euro per le aziende colpite da alluvioni ed eventi franosi a partire dal 17 settembre 2024.

Per le imprese il contributo potrà essere richiesto per le seguenti spese:

il ripristino, anche parziale, dei danni alla sede legale o alle singole unità locali ove si svolge l’attività;

il ripristino, anche parziale, dei danni ad una o più pertinenze della sede di cui alla lettera a) funzionali alla ripresa dell’attività;

il ripristino di aree e fondi esterni, compresa la viabilità, necessari per l’accesso e fruizione della sede di cui alla lettera a) o delle sue pertinenze, funzionali alla ripresa dell’attività;

gli interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dalla sede di cui alla lettera a), dal fabbricato e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;

la delocalizzazione temporanea dell’attività in altra sede, allo scopo di consentire la più rapida ripresa dell’attività medesima;

la sostituzione, o il ripristino, o l’acquisto di beni mobili, arredi macchinari o attrezzature distrutti o danneggiati ubicati all’interno della sede di cui alla lettera a), strettamente connessi con la ripresa dell’attività;

l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti distrutti o danneggiati ubicati all’interno della sede di cui alla lettera a), e non più utilizzabili;

il ripristino o la sostituzione di impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati ubicati all’interno della sede di cui alla lettera a), anche se qualificati come beni immobili, ossia incorporati al suolo;

spese generali, riconosciute forfettariamente in misura pari al 15% delle somme delle voci di spesa di cui alle precedenti lettere, senza necessità di rendicontazione.

Verrà concesso il CIS con 10.000 euro di acconto e 10.000 euro a saldo da presentare entro maggio 2025. Se si dispone di tutta la documentazione anche in unica richiesta (saldo ed acconto).

Possono presentare domanda CIS le imprese che NON hanno presentato domanda di contributo per gli eventi calamitosi del maggio 2023 al Commissario alla ricostruzione Figliuolo tramite piattaforma “sfinge alluvione”.

Per le famiglie e i cittadini sono già disponibili i moduli per richiedere i contributi CIS mentre per le imprese al momento non sono ancora stati pubblicati, l’ordinanza infatti prevede che sia necessario un successivo atto che individui il soggetto gestore delle procedure di rimborso alle imprese e la relativa modulistica. Non appena sarà disponibile tale modulistica sarà nostra cura informare le imprese associate.

Si può consultare qui il testo dell’ordinanza integrale e i moduli CIS per i cittadini e famiglie: https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-1106-del-20-ottobre-2024-eventi-meteo-17-settembre-emilia-romagna/

Intanto la CNA Emilia-Romagna ha avviato una raccolta fondi per sostenere le imprese alluvionate, al quale come CNA Ravenna aderiamo con convinzione. Aiutiamo chi sta affrontando un momento di grande difficoltà a rimettersi in piedi e a guardare al futuro con speranza.

Come donare:

IBAN: IT53X0538702405000004290948

Intestazione: CNA Emilia-Romagna

Causale: Emergenza Alluvioni Emilia-Romagna 2024