Per l’occasione sarà possibile visionare, nei locali del bar, l’esposizione temporanea I Tarocchi realizzata dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna
Venerdì 22 novembre dalle ore 18.00 alle 21.30 presso il Museo Mar (via di Roma 13, Ravenna) si terrà l’inaugurazione del Mar Art Caffè Garden Bistrot.
Per l’occasione sarà possibile visionare, nei locali del bar, l’esposizione temporanea I Tarocchi realizzata dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna.
Dalle 18.00 si potrà accedere alla mostra I’m a Mosaic! Da Severini, Sironi e Fontana a Paladino, Plessi e Samorì fino alle ore 21.30 con tariffa ridotta di 5€.
Gli ospiti saranno accolti con bollicina di benvenuto e intrattenuti da un dj set.
Gli spazi del Mar Art Caffè Garden Bistrot potranno essere prenotati per eventi privati (aperitivi, ricevimenti, ricorrenze) o business (meeting, team building, catering), anche oltre l’orario di chiusura del museo.