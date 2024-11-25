Per l’acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0

Prenderà il via martedì 26 novembre il bando della Camera di commercio di Ferrara Ravenna per l’acquisto di servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0 nei processi produttivi e organizzativi, nei prodotti e servizi, nelle catene di distribuzione e vendita e nelle relazioni con i diversi attori delle filiere. 400.000 euro le risorse stanziate dall’Ente di viale Farini per il sostegno alla transizione digitale delle imprese ferraresi e ravennati: una misura a supporto, in particolare, delle piccole e medie imprese per accrescerne la competitività a livello nazionale e internazionale, promuovendo sia la fase di progettazione sia quella di realizzazione e adozione di soluzioni innovative in campo digitale. Sono inoltre previste premialità, in particolare per le imprese femminili, giovanili e per quelle in possesso del rating di legalità.

“Adattarsi velocemente al cambiamento, trasformando le minacce in opportunità, diventa l’imperativo categorico per un approccio innovativo quale arma vincente per portare l’impresa a livelli sempre più avanzati, differenziati ed anticipatori rispetto alle posizioni della concorrenza e alle esigenze del mercato”. Così il presidente della Camera di commercio, Giorgio Guberti, che ha aggiunto: “La crescente competitività, i tempi di fornitura sempre più corti, le richieste sempre più esigenti dei clienti richiedono alle aziende di migliorare continuamente i processi di organizzazione e di produzione. Ma come può un’impresa agire in modo più veloce, flessibile ed efficiente rispetto alla sua concorrenza? La risposta è: “Non lavorare di più, ma diversamente“: attraverso l’implementazione di processi innovativi si incrementa la produttività, si riducono i costi e allo stesso tempo aumenta la qualità dei servizi attraverso un forte orientamento alla clientela”.

Tra le spese ammissibili previste dal bando, che aprirà i battenti alle ore 10.00 del 26 novembre e fino alle ore 12.00 del 23 dicembre prossimo, quelle per la robotica avanzata e collaborativa; manifattura additiva e stampa 3D; soluzioni di cyber security e business continuity, soluzioni tecnologiche digitali di filiera e per il coordinamento dei processi aziendali, sistemi di e- commerce. Particolare attenzione sarà rivolta anche a progetti per lo sviluppo di modelli produttivi green driven, orientati alla qualità e alla sostenibilità. Beneficiarie dei contributi, la cui intensità sarà del 50% rispetto alle spese con un tetto massimo di 5.000 euro, sono le micro, piccole e medie imprese attive, che abbiano la sede legale e/o unità locali interessate dagli investimenti nella provincia di Ferrara e Ravenna e che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando. Per tutte le informazioni sul bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Punto impresa digitale della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna (e-mail pid.fe@ra.camcom.it – pid.ra@fera.camcom.it sito www.fera.camcom.it).

Secondo una recente indagine della Camera di commercio, sale il livello di maturità digitale delle imprese ferraresi e ravennati: meno “esordienti”, più “esperti” o “campioni” delle tecnologie 4.0, ma c’è ancora molto da fare. Le analisi curate dai Punti impresa digitale della Camera di commercio, infatti, mostrano che solo il 16% delle PMI ha un livello avanzato di digitalizzazione e che solo un lavoratore su quattro può essere considerato un esperto digitale.