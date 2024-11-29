Immobiliare, meno vendite ma i prezzi tengono

2024-11-29

Scarsa richiesta per le case da ristrutturare a causa degli alti costi di recupero

Compravendite in picchiata ma prezzi che tengono; va meglio il nuovo rispetto agli immobili da ristrutturare mentre gli affitti hanno il vento in poppa.

Il Sindacato provinciale F.I.M.A.A. Ravenna e Confcommercio provincia di Ravenna hanno presentato questa mattina a Palazzo Rasponi i dati del “Rapporto 2024 del mercato immobiliare a Ravenna e provincia” e alla presentazione sono intervenuti Mauro Mambelli Presidente Confcommercio provincia di Ravenna, Mauro Giannattasio Segretario Generale della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna, Santino Taverna Presidente Nazionale F.I.M.A.A, Stefano Stanzani Docente Università di Bologna, Pierluigi Fabbri Presidente F.I.M.A.A. Ravenna. Moderatore Ivano Venturini Presidente F.I.M.A.A. Confcommercio provincia di Ravenna e F.I.M.A.A. Confcommercio Emilia-Romagna.

“Il 2023 si è chiuso con 988 compravendite in meno rispetto al 2022 nella provincia di Ravenna (-14,4%) – ha affermato Stefano Stanzani, Università di Bologna – e le variazioni percentuali sono state peggiori nel comune capoluogo (-16,1%) rispetto ai comuni minori (-13%). Nel primo semestre 2024 prosegue il trend negativo per Ravenna città, con 141 scambi di abitazioni in meno rispetto al 2023 (-9,9%) ma con una tenuta registrata nei comuni minori della provincia (-1,4%; 21 scambi in meno rispetto allo scorso anno).

Il rallentamento nel numero di scambi evidenziato dalle statistiche ufficiali è imputabile ai costi di ristrutturazione elevati (38,9%), ai bassi livelli degli stipendi e, in genere, a difficoltà legati all’economia (27,8%). A preoccupare i potenziali acquirenti sono anche gli aspetti regolamentativi e normativi (timori per la direttiva sull’efficientamento energetico e la revisione degli estimi) con il 22,2% di risposte e la situazione geo-politica internazionale (11,1%). Ma non mancano comunque elementi congiunturali positivi: l’abbassamento dei tassi dei mutui (42,9%), l’acquisto per investimento (sia in città, sia nelle località turistiche), l’interesse per case green per risparmiare sulle spese di gestione (21,4%) e l’attesa di un rialzo dei prezzi. Per la fine anno, il livello delle compravendite abitative potrebbe diminuire rispetto al 2023 dello 0,7% nei Comuni minori e del 5% nel comune capoluogo (rispettivamente con -22 e -141 scambi in meno di quelli fatti registrare nel 2023). Per i prezzi di vendita, in base ai giudizi espressi, si dovrebbe invece verificare un aumento nominale del 2,8% nel Comune capoluogo, cali invece nelle macroaree provinciali (-0,2% nell’alta pianura del Lamone e nella Bassa Romagna e -2,6% nella collina del Senio e del Lamone).

Il mercato della locazione

La maggioranza del campione di operatori FIMAA intervistati per il secondo quadrimestre 2024, ha individuato un mercato delle locazioni abitative rispetto ai primi 4 mesi dell’anno caratterizzato da una domanda in locazione in ulteriore rafforzamento e da una riduzione dell’offerta in locazione così come da variazioni del numero di contratti di locazione e dei canoni in aumento

“Il mercato immobiliare è da sempre un indicatore chiave dello stato di salute dell'economia - ha detto Ivano Venturini Presidente F.I.M.A.A. Confcommercio provincia di Ravenna e F.I.M.A.A. Confcommercio Emilia-Romagna – e l’indice del clima di fiducia verso l’immobiliare è in costante aumento rispetto agli anni passati. Per quel che riguarda le tendenze dei prezzi, le previsioni sono per un aumento su base nazionale del 3 per cento. Nelle città di provincia e soprattutto nelle aree rurali, i prezzi avranno incrementi molto ridotti. Domanda crescente per spazi residenziali con ambienti ibridi lavoro/casa, dovuta al lavoro da remoto e a modalità di vita più flessibili. Interesse verso case sostenibili, energeticamente efficienti e situate in zone con servizi a breve distanza. I giovani rappresentano una quota significativa del mercato immobiliare, in molti casi per l’acquisto della prima casa. Tuttavia, l’aumento dei prezzi delle abitazioni e l’incremento dei tassi di interesse sui mutui hanno reso più difficile l’accesso alla proprietà per questa fascia demografica, con conseguente ricerca di soluzioni in affitto, andando ad incrementare questo settore già in forte aumento”.

Uno sguardo al futuro

“Il mercato immobiliare nel 2024 si chiude con segnali di stabilità e solidità per il settore - dice Pierluigi Fabbri, Presidente Fimaa Confcommercio Ravenna – nel contesto di una buona tenuta. Dopo l’exploit degli anni 2021 e 2022, favoriti da tassi d’interesse estremamente bassi e da un forte desiderio di cambiamento, il 2024 è stato caratterizzato da un ritmo più riflessivo ma positivo. A Ravenna, la domanda di abitazioni rimane molto alta e non conosce soste, soprattutto nel segmento degli immobili recenti o comunque di qualità. Di contro, gli immobili da ristrutturare risultano meno richiesti, complici i costi elevati di intervento e quindi c’è la necessità di trovare compromessi sulle cifre di vendita. Questo segmento si conferma quindi meno dinamico, salvo eccezioni legate a peculiarità specifiche ad esempio posizione richiesta. Guardando al prossimo anno, vediamo chiari motivi di ottimismo per i tassi d’interesse in diminuzione e per gli investimenti immobiliari che in crescita ma resta il problema di una scarsa offerta di qualità e della direttiva “case green che richiederà interventi di efficientamento energetico su larga scala entro il 2030. In ogni caso, il 2025 si preannuncia come un anno positivo e promettente, grazie alla combinazione di trend favorevoli e adattamenti nelle famiglie per affrontare i cambiamenti”.