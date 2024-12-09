Oltre 6 milioni dal PNRR a Hera per l’Energy Park di Faenza

2024-12-09

L'impianto presentato nei mesi passati sorgerà nei terreni tra le Celle e via Sant'Orsola

Il Gruppo Hera si è aggiudicato 6,6 milioni di euro di finanziamento europeo (PNRR) per lo sviluppo dell'Energy Park di Faenza, progetto che prevede lo sviluppo di un sistema che lega la produzione di energia attraverso pannelli fotovoltaici agli impianti agricoli. Il progetto di Energy Park di Faenza ha ottenuto il maggior contributo tra i progetti ammessi nel Centro-Nord ed è risultato decimo nella graduatoria italiana. Per promuovere la realizzazione di questi sistemi ibridi agricoltura-energia, il bando PNRR prevede l'erogazione di un incentivo composto da un contributo in conto capitale, pari al massimo al 40% delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto, e di una tariffa incentivante fissa e predeterminata per 20 anni applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

Energy Park di Faenza: una urban forest con produzione di energia rinnovabile

L’Energy Park di Faenza sorgerà su una vasta area che si estende a ovest della città, tra via sant'Orsola e via Celle, su una superficie di circa 70 ettari di proprietà della Fondazione Dal Monte e Cassa di Risparmio Faenza e della Credit Agricole. Il nuovo impianto sarà composto da oltre 22mila pannelli bifacciali per una potenza totale di circa 14 MW; si stima una produzione di energia elettrica di circa 21,5 GWh all’anno, pari al consumo di circa 7.500 famiglie, con un risparmio annuo in termini di anidride carbonica di oltre 6.000 tonnellate. L’energia elettrica prodotta sarà direttamente immessa in rete, riducendo significativamente l'impronta carbonica di Faenza e aumentando l'autosufficienza energetica della città.

Le realtà coinvolte nel progetto, Comune di Faenza, Gruppo Hera con Studio LBLA, Unione della Romagna Faentina e la Società Agricola Le Cicogne, partecipata da Crédit Agricole e dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio di Faenza, hanno pensato di destinare circa un terzo della superficie alla produzione di energia contestuale alla coltivazione agricola, un terzo all’agricoltura in campo aperto e un terzo a Urban forest. Nell'infrastruttura verranno utilizzate tecniche digitali per monitorare e ottimizzare i processi di produzione agricola, riducendone l’impatto ambientale; l’impianto sarà costituito da strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici posizionate ad una altezza da terra che permette il passaggio dei mezzi agricoli utilizzati per la coltivazione, consentendo di ridurre al minimo l’occupazione di suolo, permettendo la coltivazione del 90-95% dei terreni sui quali sono installati. Il funzionamento di questi impianti è, inoltre, a 'inseguimento solare', dispositivo automatico che orienta i pannelli fotovoltaici nella direzione dei raggi solari. I lavori per la realizzazione dell'Energy Park è previsto per il nuovo anno con l'entrata in funzione per l'anno successivo.