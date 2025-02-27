L’Osteria dei Battibecchi di Ravenna entra nella guida del Gambero Rosso
L’Osteria dei Battibecchi di Ravenna entra nella guida del Gambero Rosso

Prestigioso riconoscimento per la titolare Nicoletta Molducci

Nei giorni scorsi la Confesercenti con la Presidente d’Area Ravenna-Cesena, Monica Ciarapica, ha fatto visita all’Osteria dei Battibecchi, per complimentarsi del prestigioso risultato raggiunto. L’Osteria, infatti, è entrata nella guida del Gambero Rosso.

“Un riconoscimento – commenta Monica Ciarapica – che premia la passione e la professionalità di Nicoletta Molducci, che nel solco della cucina di tradizione ha saputo crescere e migliorare fino a diventare un’eccellenza. Nicoletta è il simbolo di questo locale nel cuore del centro storico della città, che nel 2026 festeggerà i venti anni di apertura”.

“Un locale – afferma la presidente Confesercenti – che ha puntato sulla tradizione e sulla qualità, conosciuto e rinomato anche fuori dai confini regionali. I numerosi turisti, italiani e stranieri, che sostano ai Battibecchi si portano a casa un pezzo di Romagna. Sempre più, infatti, la capacità attrattiva del territorio cresce coniugando la storia che fa di Ravenna una città unica ad una proposta enogastronomica con profumi e sapori indimenticabili”.

“L’Osteria – conclude Ciarapica – è un punto di riferimento anche per i numerosi artisti che calcano i palcoscenici dei Teatri di Ravenna e tornano in città per un buon piatto accompagnato dalle migliori bottiglie del territorio. A Nicoletta i complimenti di tutta la Confesercenti”.

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