Sorgerà nell’area dell’ex Amga, tra via di Roma e via Venezia. Prevista una quarantina assunzioni

Sorgerà nell’area nell’area dell’ex Amga, tra via di Roma e via Venezia, il nuovo punto vendita che Despar Nord aprirà a breve a Ravenna.

La società, che nel frattempo annuncia di aver ottenuto, prima in Italia, la certificazione UNI ISO 39001, lo standard internazionale volto a promuovere la sicurezza sulla strada, cerca nuovi collaboratori: per il punto vendita sono infatti previste una quarantina di assunzioni.

Le persone interessate possono presentarsi dal 13 al 16 maggio 2025 presso il parcheggio dell’Eurospar Ravenna Romea (via Romea 148) dalle 11.00 alle 18.00 al camper ufficiale Despar.

“Ravenna resta una delle nostre città del cuore e il punto vendita che apriremo entro l’anno rappresenterà per la nostra azienda un fiore all’occhiello, in un territorio nel quale vogliamo continuare a investire. – spiega Alessandro Urban, Direttore Regionale Despar Nord per l’Emilia-Romagna – Il contesto in cui andiamo ad aprire è di grande valore storico e crediamo fortemente che il progetto che ci coinvolge potrà restituire grande bellezza e rigenerazione per tutta la città attraverso un’importante opera di riqualificazione e valorizzazione che riguarda una zona lasciata per anni ferma. Adesso è tempo di costruire la squadra di persone che a breve potrà accogliere i nostri clienti”.