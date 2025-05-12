Proroga al 31 maggio 2026 dello stato di emergenza e della struttura commissariale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nei giorni scorsi un Decreto-Legge recante ulteriori disposizioni urgenti per far fronte agli straordinari eventi alluvionali che hanno colpito i territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, agli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei, nonché per introdurre misure finanziarie in materia di protezione civile.

Si riporta il link al provvedimento recante ulteriori disposizioni urgenti per far fronte agli straordinari eventi alluvionali che hanno colpito i territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, agli effetti del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-07&atto.codiceRedazio nale=25G00075&elenco30giorni=true

Il provvedimento, articolato in due parti principali, prevede quanto segue:

1. estensione dell’ambito operativo degli interventi di ricostruzione, con proroga dello stato di emergenza e della struttura del Commissario straordinario fino al 31 maggio 2026;

2. estensione delle attività commissariali anche agli eventi alluvionali avvenuti nei mesi di settembre e ottobre 2024;

3. rafforzamento del ruolo dei Presidenti di Regione di Emilia-Romagna, Toscana e Marche in qualità di Sub-Commissari, ai quali vengono delegati i poteri necessari per: partecipare alle attività della Cabina di coordinamento della ricostruzione; coordinare e attuare gli interventi per la ricostruzione privata; gestire e monitorare gli interventi urgenti di ricostruzione pubblica nei rispettivi territori;

4. adozione di un programma straordinario di interventi urgenti per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;

5. estensione di misure di sostegno a favore degli imprenditori agricoli colpiti dagli eventi calamitosi.