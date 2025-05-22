Faenza, centro di un modello innovativo: Consorzio Blu e l’inclusione lavorativa post-scolastica

In occasione di una recente visita istituzionale a Faenza da parte della Ministra Alessandra Locatelli, Consorzio Blu ha presentato i propri modelli di inserimento lavorativo post scolastico. Si è trattato di un momento significativo per riportare l’attenzione sul ruolo centrale di Faenza nello sviluppo di questa realtà: sebbene oggi operi anche su scala metropolitana bolognese, è proprio a Faenza che il Consorzio ha mosso i primi passi e mantiene tuttora un forte radicamento territoriale. L’incontro con la Ministra si inserisce in un percorso avviato nelle scorse settimane, che ha visto Consorzio Blu protagonista anche di un convegno pubblico sul tema dell’inclusione scolastica, organizzato presso un’importante sede culturale bolognese. L’evento ha coinvolto rappresentanti del mondo della scuola, dei servizi educativi, del settore sanitario e accademico, con l’obiettivo di riflettere sui modelli di integrazione adottati a livello nazionale e sulla necessità di garantire maggiore omogeneità e qualità nei servizi.

Nel suo intervento, la presidente Katia Ceccarelli ha ribadito l’impegno del Consorzio nel promuovere pari opportunità di apprendimento e partecipazione per tutte e tutti, mentre l’Amministratore Delegato Pio Serritell ha sottolineato il valore della piena collaborazione tra insegnanti ed educatori, ciascuno nel proprio ruolo. All’apertura dei lavori, il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha evidenziato l’urgenza di un cambio di paradigma nell’inclusione scolastica, orientato alla partecipazione attiva degli studenti, mentre l’Assessore all’istruzione del Comune di Bologna ha ricordato come il principio di uguaglianza, sancito dalla Costituzione, debba tradursi in azioni concrete e capaci di rispondere ai bisogni reali delle persone. Consorzio Blu conferma così il proprio ruolo propositivo, soprattutto nella dimensione scolastica, ponendo Faenza al centro di un modello educativo innovativo, frutto di anni di esperienza e di una profonda collaborazione con le istituzioni. La Ministra Locatelli ha espresso apprezzamento per l’approccio concreto e per il dialogo costante tra terzo settore e realtà pubbliche, considerandolo un esempio virtuoso da valorizzare e sostenere.