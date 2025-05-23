Concluse le assemblee elettive: rinnovati la Presidenza, la Direzione e gli organismi dirigenti

Si è svolta martedì 20 maggio 2025 la XXIII Assemblea elettiva della CNA Territoriale di Ravenna, a conclusione della stagione congressuale che ha portato al rinnovo degli organismi dirigenti dell’Associazione per il quadriennio 2025-2029.

Matteo Leoni, imprenditore faentino del settore dell’automotive, 46 anni, sposato e con due figli, laureato in Economia Aziendale con lode all’Università di Bologna, è stato eletto Presidente della CNA Territoriale di Ravenna. Lo affiancherà una presidenza composta da altri sei imprenditrici e imprenditori, a rappresentare le tante anime che compongono l’Associazione, sia in termini di territorio sia di settori produttivi: confermati Marianna Panebarco, Vicepresidente, imprenditrice ravennate del settore della produzione audio video e animazione, Andrea Antonioli, imprenditore ravennate del settore della meccanica, Sauro Bernabei, imprenditore cervese del settore agroalimentare, e Katia Ponzi, imprenditrice del settore agroalimentare di Castel Bolognese; a loro si aggiungono Laura Guerra, imprenditrice del settore dell’autotrasporto di Alfonsine, e Riccardo Marani, imprenditore di Massa Lombarda del settore delle costruzioni.

L’Assemblea, che si è tenuta alla presenza dei delegati e dei massimi dirigenti e quadri dell’Associazione, oltre al Presidente e al Segretario della CNA dell’Emilia-Romagna, Paolo Cavini e Diego Benatti, ha concluso un percorso elettorale di 64 assemblee territoriali e settoriali che hanno visto la partecipazione di numerosi associati che hanno eletto le imprenditrici e gli imprenditori chiamati a rappresentarli e a definire le scelte e i progetti di sviluppo della CNA nella nostra provincia per i prossimi quattro anni.

La prima parte dell’Assemblea si è aperta con la relazione introduttiva del presidente Matteo Leoni, che ha ricordato quanto realizzato da CNA nell’arco degli ultimi quattro anni a sostegno delle imprese e delle politiche economiche e sociali del territorio, ripercorrendo le tappe principali del suo primo mandato, appena concluso, dalla pandemia alle recenti alluvioni, e affrontando i principali temi per il prossimo quadriennio: giovani e ricambio generazionale, formazione, competenze e lavoro, crisi demografica, imprenditoria femminile, credito, infrastrutture, trasporti, turismo e commercio, internazionalizzazione, innovazione, sicurezza e legalità e semplificazione sanità e politiche sociali.

La parte pubblica si è poi conclusa con un impegnato dibattito che ha visto intervenire diversi imprenditori dirigenti della CNA e l’intervento di Paolo Cavini, Presidente della CNA Emilia-Romagna. “Voglio rivolgermi in particolare al nuovo gruppo dirigente: abbiamo la responsabilità di rappresentare la prima Associazione in Regione, un vero punto di riferimento nel dialogo con le Istituzioni. Tutti noi imprenditori dirigenti dedichiamo molto tempo all’Associazione, ma ne siamo contenti e orgogliosi perché sappiamo di dare un contributo concreto al sistema produttivo ed economico regionale e a tutte le comunità locali.

Dopo la sua elezione, Matteo Leoni, oltre a ringraziare i componenti dell’Assemblea per la fiducia accordatagli, ha delineato una prospettiva sugli anni a venire e sui temi e i valori che guideranno l’attività dell’Associazione: continueremo a essere al fianco di chi fa impresa, di chi crea e innova, portando avanti il nostro impegno con la stessa passione che ci caratterizza da ottant’anni, sostenendo le eccellenze dell’artigianato, delle PMI e dell’impresa diffusa e contribuendo attivamente allo sviluppo economico e sociale del nostro territorio.