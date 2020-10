Ecco il percorso

Il passaggio della 1000 Miglia è atteso per domani, giovedì 22 ottobre, in piazza Garibaldi, intorno alle 18.

E’ la trentottesima edizione della rievocazione della storica corsa disputata dal 1927 al 1957 e della più importante gara di regolarità al mondo di auto storiche che gareggiano su un percorso di circa 1.800 chilometri.

Seguiranno la 1000 Miglia anche gli eventi collaterali “Mercedes Benz 1000 Miglia Challenge 2020″ e “Ferrari Tribute to 1000 Miglia 2020”.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione è stata modificata la circolazione in alcune strade del Centro storico.

In piazza Garibaldi è stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli autorizzati e velocipedi dalle 17 di giovedì 22 alle 3 di venerdì 23 ottobre e divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli con la realizzazione di una corsia delimitata e protetta riservata al transito delle autovetture storiche dalle 8 del 22 alle 3 del 23.

In conseguenza, dalle 18 di oggi mercoledì 21 ottobre alle 10 del 23 ottobre, sarà consentita la sosta senza l’obbligo di pagamento ai veicoli dei residenti autorizzati alla sosta in piazza Garibaldi, purché espongano sul lato sinistro del parabrezza il relativo permesso di sosta, nelle seguenti aree regolamentate a parcometro: largo Firenze, via Carducci, viale Farini, viale Maroncelli, via Beatrice Alighieri (compreso il parcheggio), via Bezzi, via Colonna, via Bassi, via Rava, via Falier, via Rocca ai Fossi, piazzale Rossi, via Costa, via Girolamo Rossi (nel tratto compreso fra via Anastagi e via Mura di Porta Serrata), via Mura di Porta Serrata, via di Roma (nel tratto compreso fra via Mura di Porta Serrata e via Costa e nel tratto compreso fra via Mariani e viale Farini), via Canneti, via Chartres, via De Gasperi, via Rondinelli, viale Baldini, via Santa Teresa, via Augusta, via Claudia e via Mura di Porta Gaza; i taxi potranno sostare in piazza Einaudi.

Il corteo di auto storiche proseguirà in direzione di Cervia.

La 1000 Miglia farà ritorno a Brescia domenica 25 ottobre.

ll percorso ravennate della 1000 Miglia



Statale 309 Romea – Statale 309 Romea Dir – via Sant’Alberto – via Bisanzio – Rotonda Svezia – via Fosso Dimiglio – via Naviglio – Rotonda Polonia – via Cavina – Rotonda Svizzera (CONTROLLO) – via Faentina – via Maggiore – Circonvallazione San Gaetanino – via Sant’Alberto – via Di Roma – viale Farini – piazzale Farini – via Carducci – via Mariani (CONTROLLO) – piazza Garibaldi (CONTROLLO ORARIO) – via Gordini – via Gardini – via Guidone – piazza Caduti per la Libertà – via De Gasperi – piazza D’Annunzio – viale Baldini – Circonvallazione al Molino – via Piave – viale Randi – viale Falcone – viale Randi – Rotonda Austria – Statale 16 Adriatica.