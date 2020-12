L’Associazione di Volontariato Il Terzo Mondo Onlus sta raccogliendo i doni da consegnare a domicilio dal 22 al 24 dicembre

Torna anche in queste festività, per il terzo anno consecutivo, il progetto “Grazie Babbo Natale”, per regalare un sorriso ai bambini meno fortunati. L’Associazione di Volontariato Il Terzo Mondo Onlus, in collaborazione con Cuore e Territorio, con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato all’immigrazione e il sostegno di Ravenna24ore.it, sta raccogliendo giocattoli nuovi o usati (purché funzionanti), adatti per bambini da zero a 12 anni.

Saranno donati a bambini molto meno fortunati di altri, ma che hanno diritto ad un regalo per Natale, come tutti.

Contribuisci anche tu con un tuo dono (se possibile già impacchettato). Quest’anno, per l’emergenza Covid, i regali saranno consegnati a domicilio, dal 22 al 24 dicembre.