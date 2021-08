Oggi ultimo giorno ricco di appuntamenti

Ultimo giorno della tappa di Goletta Verde in Emilia Romagna. Oggi, domenica 8 agosto alle 10,30, a Porto Corsini si terrà il flash mob per rimarcare, ancora una volta, che il futuro dell’energia deve passare dalle fonti rinnovabili. Il pomeriggio ci sarà una tavola rotonda con i Circoli di Legambiente della costa romagnola. La tappa si concluderà con un aperitivo per salutare la Goletta Verde in partenza per il Veneto.

Domenica 8 Agosto

Ore 10.30 | Porto Corsini

Flash Mob Sì al futuro, sì alle rinnovabili, molo di Porto Corsini

Ore 17.30 |c/o bar Timone, Molo Dalmazia 63|Marina di Ravenna

Tavola rotonda con i Circoli di Legambiente della costa romagnola

Ore 19.00 |c/o Goletta Verde, Molo Dalmazia 63 |Marina di Ravenna

Aperitivo di saluto con Coop Alleanza 3.0