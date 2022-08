Da lunedì 8 agosto a venerdì 14 agosto sono in programma, in piazza San Francesco, alle 21.15, alcuni concerti ed un incontro, con la possibilità di visitare la città di sera

La rassegna dal titolo “Ravenna bella di sera”, promossa dagli assessorati al turismo e alle attività produttive del comune di Ravenna, ed in collaborazione con altre realtà culturali, che si svolge in piazza San Francesco a Ravenna, giunge alla sua ultima settimana.

Di seguito, l’elenco degli appuntamenti in programma da lunedì 8 agosto a domenica 14 agosto, sempre in piazza San Francesco:

lunedì 8 agosto, alle 21.15; la rassegna dal titolo “E… state in coro”, a cura dell’associazione “Amici della Capit Aps”, con lo spettacolo intitolato “Una sera all’opera”, col coro lirico “Calamosca città di Ravenna”, diretto da Carlo Argelli. Il gruppo musicale ha lo scopo di alimentare la cultura dell’opera lirica e della musica classica per tenere viva la tradizione del belcanto. Nell’occasione, eseguirà un repertorio prevalentemente lirico, anche con cantanti solisti, accompagnati da Filippo Bittasi, al pianoforte

martedì 9 agosto, alle 21.15; “Cantiamo sotto le stelle”, con la corale femminile “La Gioia”, diretto da Etsuko Ueda, sempre nell’ambito della rassegna dal titolo “E… state in coro”. Il vasto repertorio che la corale presenterà, spazia dalle romanze di opere liriche a colonne sonore di film e a famosi motivi internazionali, in un clima allegro e coinvolgente. Accompagna il maestro Luca Bombardi, al pianoforte

mercoledì 10 agosto, alle 21.15; la rassegna dal titolo “Sotto le stelle di Galla Placidia”, a cura dell’ensemble “Mariani”, con lo spettacolo intitolato “Jazz alla francese”, con l’Alma swing quartet, la realtà di riferimento dello hot jazz di tradizione europea, in cui lo swing parigino-americano degli anni Trenta si confonde ad un folklore senza tempo. Per questa occasione, interpreta, con personalità, una musica la cui attualità è incessantemente confermata dal successo tributato internazionalmente all’esperienza artistica di Django Reinhardt

giovedì 11 agosto, alle 21.15; la rassegna dal titolo “Sotto le stelle di Galla Placidia”, propone lo spettacolo dal titolo “Le mezze stagioni”, della Jazz acustic string. Queste stagioni sono mezze, perché si alternano celebri standard jazz alle Stagioni di Vivaldi. Il filo narrativo sarà quello delle stagioni, siano esse in rapporto con la natura, con gli amori o con la condizione umana. Una metafora della parabola della vita, dove tutto si conclude per rinascere nuovamente

domenica 14 agosto, alle 21.15, la rassegna dal titolo “Sotto le stelle di Galla Placidia” prosegue con l’incontro intitolato “I poeti della canzone italiana”, con Michele Fenati quartet. Il concerto sarà dedicato ai cantautori che hanno reso grande la canzone italiana d’autore, tra cui Lucio Dalla, Giorgio Gaber, Fabrizio De Andrè, Francesco De Gregori, Paolo Conte, Riccardo Cocciante, Lucio Battisti, Pino Daniele, e Domenico Modugno. Brani indimenticabili intercalati a brevi e simpatici aneddoti

Inoltre, saranno tante le occasioni per visitare Ravenna, alla luce delle stelle, grazie agli appuntamenti di “Mosaico di notte”, in programma il mercoledì e il venerdì sera; e alle aperture dei negozi, in programma tutti i venerdì sera di agosto. Per maggiori informazioni è necessario visitare il sito web www.ravennaexeprience.it, oppure il sito web www.turismo.ra.it.