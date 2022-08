In programma alle 21.15, il concerto, facente parte della rassegna dal titolo “Le stelle di Galla Placidia”, vedrà salire sul palco la Sacchi, all’arpa, e la Hedlund, al violino

La rassegna dal titolo “Le stelle di Galla Placidia”, organizzata dall’ensemble “Mariani” prosegue. Nella serata di oggi, venerdì 5 agosto, nei chiostri francescani di Ravenna, alle 21.15, è in programma, ad ingresso libero, lo spettacolo intitolato “Dall’opera al cinema”, con Floraleda Sacchi, all’arpa, e con Linda Hedlund, al violino.

Due artiste d’eccezione che, negli anni, si sono esibite in prestigiose sale da concerto tra cui la “Carnegie hall” di New York, la sala dei “Berliner philarmonie” di Berlino, la “Suntory hall” di Tokyo, e la “Cairo opera house” de Il Cairo. La Sacchi e la Hedlund, che incidono per le etichette discografiche “Warner classics”, “Decca”, “Deutsche grammophon” ed “Amadeus Arte”, proporranno un repertorio romantico, così da per valorizzare la bellezza del luogo in cui verrà ospitato l’evento.