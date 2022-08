Le date importanti da ricordare

Dal 3 all’11 settembre la comunità cattolica di Massa Lombarda si troverà per la nuova edizione della Festa della Ripresa (Fdr). Presso l’oratorio parrocchiale, già da fine mese, la macchina organizzativa si attiverà senza sosta. “Una festa della comunità cattolica – commentano gli organizzatori -, la nostra festa, per noi e per tutto il paese. Occorrerà come ogni anno il nostro impegno: in cucina, al ristorante, al bar e negli altri spazi dell’oratorio”.

Queste le date più importanti: sabato 27 agosto, iniziano i lavori per montare le strutture, dalle 8.30 della mattina; giovedì 1 settembre si continua la sera dalle 20.30; venerdì 2 settembre, sempre la sera, dalle 20.30; sabato 3 settembre, la mattina dalle 8.30.

“Dobbiamo completare tutto al meglio perché il 3 settembre, alle 18.30, tutto sia pronto per l’inizio della festa. Lunedì 12 settembre, invece, dalle 20.30 si smonta e si riconsegna l’oratorio ai gruppi”.

Quest’anno l’edizione del Palio del Timone si terrà la prima domenica della Fdr (il 4 settembre) e non l’ultima.