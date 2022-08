In programma domani, mercoledì 10 agosto, in occasione della festa di San Lorenzo, il sindaco e l’assessore agli eventi, hanno acceso le stelle luminose che accompagneranno l’evento

Massimo Medri, sindaco di Cervia, e Michela Brunelli, assessore agli eventi del Comune della città del sale, in occasione dell’iniziativa dal titolo “Afferra una stella!” in programma domani, mercoledì 10 agosto, in occasione della notte di San Lorenzo, hanno accesso ufficialmente le stelle luminose che accompagneranno la festa.

Quest’anno, infatti, la tradizionale notte di San Lorenzo, a Cervia, sarà accompagnata anche da una serie di luci particolari che si ispirano al fenomeno delle stelle cadenti che, proprio nel periodo attorno al 10 agosto, vede il suo culmine. Il lungomare, l’area della spiaggia libera; viale Roma; la rotonda Grazia Deledda; e la rotonda della Pace saranno, quindi, illuminati da grandi stelle scintillanti, che sembrerà di poter afferrare.

In piazza Garibaldi, inoltre, aspettando lo spettacolo pirotecnico, in programma alle 23, si potrà fare una passeggiata a “Curiosando”, un mercatino dell’antiquariato e del collezionismo che ospita antiquari e collezionisti provenienti da varie regioni d’Italia. I visitatori e gli appassionati si troveranno a passeggiare in un percorso prezioso e suggestivo, tra modernariato, collezionismo cartaceo, mobili e quadri di antiquariato, numismatica, ed una infinità di oggetti curiosi e rari.

Gli stabilimenti balneari, infine, saranno aperti con cene romantiche e con serate in musica a piedi nudi sulla sabbia. Grande allegria anche in attesa dello spettacolo pirotecnico, che ormai da tempo immemorabile caratterizza questa festa estiva. Si tratta di uno spettacolo di grande suggestione che illumina mare e battigia in un crescendo di esplosioni e di fusioni di colori e di forme fra le più nuove e le più particolari, per una notte davvero indimenticabile. In caso di maltempo, lo spettacolo sarà rinviato al giorno successivo, giovedì 11 agosto, con inizio sempre alle 23.