Prende il via venerdì 2 settembre la terza edizione di “Verde brillante – Piccolo festival dei bambini in Natura”, in programma a Bagnacavallo fino al 21 settembre con spettacoli, laboratori e letture e molto altro per i piccoli e le loro famiglie in parchi e spazi verdi.

I primi appuntamenti sono due percorsi.

Venerdì 2 settembre alle 18 presso il Campo HumuSapiens si terrà un “viaggio” sulle ali della fantasia tra totem e magia. L’associazione HumuSapiens, mettendo insieme il sapere e l’esperienza dei bisnonni con le più recenti scoperte tecnologiche e scientifiche, richiamerà a uno stile di vita sostenibile e consapevole.

Lunedì 5, sempre alle 18, è prevista una “biciclettata” lungo la ciclopedonale Naviglio: con le bici si andrà a ripercorrere la storia del Canale Naviglio Zanelli attraverso aneddoti e storie dimenticate, con l’aiuto di un esperto conoscitore di Bagnacavallo, Mario Maginot, e si arriverà fino al Molino Quercioli dove ad attendere i partecipanti ci saranno tante sorprese.

Per quanto riguarda i laboratori, in programma ce ne sono otto: il Podere Pantaleone ospiterà Bozzoli il 6, I linguaggi della natura l’8, Land-Art attraverso il tunnel il 10, Giocayoga sotto le stelle il 16, Land-Art con le scarpe tutte rotte il 18 e Caccia al tesoro animata sempre il 18; il Campo HumuSapiens Giocayoga al tramonto il 12; il Parco delle Cappuccine Archtisti creano il 17.

Sul versante degli spettacoli, al Pantaleone si terranno Aiko e l’orso della luna bianca il 7 e Le storie del matto il 10; nel chiostro della Biblioteca L’albero dei segreti l’11 e presso il Parco delle Cappuccine Storie naturali il 17.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al coperto.

Infine, le letture ad alta voce porteranno bambine e bambini al Parco delle Cappuccine il 7 con profumi e colori della natura, al Campo HumuSapiens il 14 con Storie all’ombra della grande quercia e al Parco di via Cadorna il 21 con Storie tra le foglie.

Il Podere Pantaleone si trova lungo l’omonima via, laterale di via Stradello, il Campo HumuSapiens in via Granaroli di fronte al civico 4, il Parco delle Cappuccine in via Berti e la Biblioteca Taroni in via Vittorio Veneto.

Ideata dalle associazioni promotrici di “Bagnacavallo Città dei bambini” assieme al Comune e coordinata dall’associazione Doremi, l’iniziativa è tutta dedicata all’ambiente e come nelle edizioni precedenti unisce l’attenzione alla biodiversità, il contatto con la natura, la curiosità e la capacità di osservare e confrontare, la voglia di conoscere e di approfondire per acquisire una sempre maggiore coscienza verde.

Prenotazioni obbligatorie entro due giorni prima di ogni iniziativa ai seguenti recapiti:

339 4359583 (Margherita)

347 3081464 (Patrizia)

Per informazioni e gli orari di tutti gli appuntamenti:

www.bagnacavallocultura.it

Facebook: Bagnacavallo “Città dei Bambini”