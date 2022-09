In caso di maltempo le attività si terranno al coperto

A Villa San Martino il 3 e 4 settembre ritorna “Par non sminghes”, la festa organizzata dalla Società di Mutuo Soccorso che si richiama alla tradizione e utilizza il dialetto per tradurre “per non dimenticarsi”. La festa è giunta alla sedicesima edizione e, nell’area di vicolo del Mutuo Soccorso 21 (vicino alla strada provinciale per Bagnara), propone appuntamenti sportivi, una mostra nella “ghiacciaia” e laboratori rivolti ai bambini curati dall’illustratrice Irene Penazzi.

Sabato sera alle 21 spettacolo “Mr. Ping Pong” a cura del Lugo Music Festival e domenica sera alle 21.30 intrattenimento musicale con Mama Mouse. Sarà attivo uno stand gastronomico che sabato aprirà per cena e domenica sia a pranzo che a cena. In entrambe le giornate, alle 18, appuntamento con l’aperipark e intrattenimento musicale.

La festa si apre sabato alle 15 con una dimostrazione e prova di scherma e rugby a cura della Società Schermistica Lughese e della Società Lugo Rugby 15. Alla stessa ora si inaugura la mostra di illustrazioni di Irene Penazzi dal titolo “Per giardini e per montagne” che sarà visitabile nella “ghiacciaia” di Villa San Martino fino a domenica sera.

Domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 16.30 spazio ai laboratori rivolti ai bambini dai 4 ai 12 anni che esploreranno i temi dell’ambiente e della natura. Il laboratorio della mattina si intitola “Nel mio giardino il mondo”, quello del pomeriggio “Su e giù per le montagne”. Partecipazione gratuita per un massimo di 15 partecipanti, ci si può iscrivere al 335 5840497.

