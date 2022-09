La festa si è svolta al Marina Bay di Marina di Ravenna

Grande successo anche quest’anno per lo “Spitfire Contest”, la festa si Street Dance e Break Dance arrivata alla nona edizione, dedicata al ricordo di Alessio Lunardini, giovanissimo campione della Break Dance scomparso il 26 maggio 2014 dopo un brutto incidente a Ravenna mentre si recava a scuola in bicicletta.

“La competizione, conosciutissima a Ravenna e in tutt’Italia, rappresenta non solo un’occasione per tenere vivo il ricordo di Alessio ma anche per aiutare i giovani attraverso i valori della cultura Hip Hop” dicono i genitori Stefano e Viera.

La giornata è cominicata sin dal mattino con lezioni di danza gratuite per avvicinare i ragazzi a questa cultura grazie ai maestri di ballo di calibro internazionale: NastyDen e Serena Sésé Ballarin.

Le gare sono iniziate con le iscrizioni e selezioni dalle 13:30 e si sono conclude in tarda serata con uno spettacolo alle ore 21:00 nel quale si sono esibiti i ballerini finalisti, lo show COSMIC HEALING MANTRAS Spettacolo di danze Hip Hop, Live painting, improvvisazione musicale, e live dei DUMBASS.

Il livello dei partecipanti, della giuria, degli host e dei Dj era altissimo e vario come lo era la loro provenienza da tutta Italia come, Buzz (Firenze), Ibra, Veronica Real e Dumbass (Padova), Mambo (Modena), Collo (Città di Castello), Nersone (Ravenna).