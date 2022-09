In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al coperto

Prosegue a Bagnacavallo la terza edizione di “Verde brillante – Piccolo festival dei bambini in Natura”.

Martedì 6 settembre alle 17 il Podere Pantaleone ospiterà “Bozzoli”, laboratorio di assemblaggi appesi in terracotta e stoffa a cura di Alice Iaquinta e Margherita Tedaldi, mentre mercoledì 7 alle 18 presso il Parco delle Cappuccine di via Berti ci saranno le letture ad alta voce “Profumi e colori della natura”, a cura dell’associazione Comunicando in collaborazione con la Biblioteca Taroni. Sempre mercoledì 7, alle 21, al Pantaleone si terrà “Aiko e l’orso della luna bianca”, spettacolo di teatro d’ombre, narrazioni e canti a cura della Compagnia Le Strologhe. Di nuovo al Pantaleone, giovedì 8 alle 17 è previsto il laboratorio didattico-musicale “I linguaggi della natura” a cura di Michele Guerra, con merenda offerta dal Centro sociale All’Abbondanza.

Le iniziative, tutte a ingresso gratuito, continueranno poi fino al 21 settembre con spettacoli, laboratori e letture e molto altro per i piccoli e le loro famiglie in parchi e spazi verdi.

Ideata dalle associazioni promotrici di “Bagnacavallo Città dei bambini” assieme al Comune e coordinata dall’associazione Doremi, “Verde brillante” è tutto dedicato all’ambiente e come nelle edizioni precedenti unisce l’attenzione alla biodiversità, il contatto con la natura, la curiosità e la capacità di osservare e confrontare, la voglia di conoscere e di approfondire per acquisire una sempre maggiore coscienza verde.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al coperto.

Il Podere Pantaleone si trova lungo l’omonima via, laterale di via Stradello, il Parco delle Cappuccine in via Berti.

Prenotazioni obbligatorie ai seguenti recapiti:

339 4359583 (Margherita)

347 3081464 (Patrizia)

Per informazioni e gli orari di tutti gli appuntamenti:

www.bagnacavallocultura.it

Facebook: Bagnacavallo “Città dei Bambini”