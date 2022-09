Le modifiche decise da Hera in occasione dell’evento sportivo

In concomitanza con l’evento sportivo Ironman, che si terrà sabato 17 e domenica 18 settembre, nelle zone di Cervia e Milano Marittima cambiano gli orari per il servizio di raccolta porta a porta per famiglie ed attività.

Nel Lungomare Deledda, già da lunedì 12 settembre verrà allestita la zona Transition, che va dal bagno White Beach 150 al bagno Dover 175, che sarà chiusa con transenne, ma con corridoi di accesso fino alle traverse che dal lungomare conducono a Viale Italia, dove verrà creato un punto di raccolta. Dalla mattina di venerdì 16 settembre 2022 i corridoi verranno chiusi fino a domenica 18 sera, finchè non sarà concluso l’evento, per cui i bagni interessati dovranno circumnavigare tale area e conferire i loro rifiuti nei punti di raccolta più comodi.

A Castiglione e zona Tantlon nella giornata di sabato 17 settembre il servizio porta a porta di plastica/lattine verrà ritirato dalle 3 di notte (anziché dopo le ore 11), vista la chiusura al traffico dalle 5,30 in poi della Salara. Sempre nella giornata di sabato 17 settembre, nelle zone del lungomare interessate dalla manifestazione la raccolta del vetro verrà effettuata a partire dalle ore 3 (anziché dalle ore 9) per via del blocco stradale.

Nel centro di Milano Marittima, l’esposizione di tutte le tipologie di rifiuti raccolte a domicilio andrà effettuata dalle ore 23 della notte precedente la raccolta alle 3 del mattino seguente (anziché dalle ore 12 alle 13).

Nello specifico:

calendario rosa (famiglie): organico/sfalci dalle 23 di venerdì alle 3 di sabato.

calendario grigio (attività): organico e cartone, dalle 23 di venerdì alle 3 di sabato, indifferenziato, organico e cartone dalle 23 di sabato alle 3 di domenica.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per eventuali richieste di chiarimenti o informazioni sull’avvio dei nuovi servizi è possibile contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500, numero verde gratuito attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo-comune dove, selezionando il Comune di Cervia, è possibile visualizzare e scaricare lettera, planimetria di dettaglio, calendari, FAQ (risposte alle domande più comuni) e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android – oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon – su www.ilrifiutologo.it.