Dal 14 al 19 settembre, in mostra i primi 50 anni di dello Sci Club Scarpantibus e i ricordi di scuola della ProLoco Russi. Apertura il 14 alle ore 20

Da mercoledì 14 a lunedì 19 settembre, presso la sede Municipale di Russi (piazza D. A. Farini 1)

saranno visitabili due mostre: la prima è una mostra fotografica/documentaristica pensata per celebrare i 50 anni della nascita dello Sci Club Scarpantibus, nella quale verranno esposte foto, documenti, attrezzature , divise etc.. raccolte in questi anni di attività del Club.

“Ricordi di scuola” è invece il titolo della mostra fotografica promossa dalla Pro Loco, appuntamento sempre molto seguito e frequentato che ha raggiunto la 22° edizione. Fotografie raccolte fra soci e amici, immagini uscite per la prima volta dagli album di famiglia che vanno a ricordare e rappresentare ricorrenze, feste, usanze, aspetti di vita quotidiana e sociale che, facendoci sorridere ci rammentano com’eravamo ieri e come siamo oggi. Una mostra anche per riflettere sulla vita: la propria e quella degli altri.

ORARI:

apertura mercoledì 14 settembre ore 20.00

14/16 settembre 20.00 – 23.00

17/19 settembre 10.00 – 12.00, 15.30 – 23.00

Per informazioni

Ufficio cultura

0544 587642/641