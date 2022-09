Musica al tramonto con la Grande Orchestra Città di Cervia

L’appuntamento, sabato 10 settembre, dalle ore 18.00, è di quelli importanti per la Salina di Cervia, che festeggia la cavadura 2022, straordinaria in qualità e in quantità, con il concerto al tramonto della Grande Orchestra Città di Cervia.

“Siamo contenti – sottolinea il Presidente del Parco della Salina di Cervia – di poter ospitare questo concerto, quasi a conclusione di una stagione salifera per noi davvero importante. Lavorare con le eccellenze del territorio, e non c’è dubbio che l’orchestra cittadina lo sia, è per noi motivo di grande orgoglio. La Salina è una riserva naturale dello Stato, parco di ripopolamento animale inserito nella convenzione europea Ramsar, porta sud del Parco del Delta del Po e luogo di lavoro fra i più belli del mondo. Poter ospitare musica e bellezza per noi rappresenta un motivo di orgoglio”.

Dalle 18.00 avrà inizio il concerto della Grande orchestra “Città di Cervia”, diretta dal maestro Fulvio Penso. Repertorio classico e contemporaneo, al solito, per l’orchestra cittadina, ma il programma toccherà anche la musica d’autore e la musica del cinema. Con la straordinaria partecipazione del soprano Nicoletta Zanini.