Un ricco programma con spettacoli, musica, gastronomia e tante altre proposte

È in dirittura d’arrivo l’organizzazione della 17° edizione della grande Festa del Quartiere Alberti, in programma per l’intera giornata di domenica 18 settembre.

All’interno del quartiere, che si trasforma per un giorno in un vero e proprio “palcoscenico” a cielo aperto, si alterneranno dalla mattina alla sera momenti di spettacolo, musica, eventi, gastronomia e tante altre proposte, con un calendario in via di completa definizione nei prossimi giorni.

Un’iniziativa molto attesa non solo dal quartiere e dai suoi esercenti, sono ben 41 i partecipanti, la vera anima di questa manifestazione, ma ormai dall’intera città: a dimostrazione della crescita costante della manifestazione, basti dire che quest’anno saranno ben 25 le scuole di Ravenna che si esibiranno lungo le vie del quartiere, con dimostrazioni e spiegazione delle rispettive discipline; che l’area centrale di piazza Bernini sarà dedicata alle Onlus cittadine; che anche i commercianti del Centro Storico parteciperanno con il loro Mercatino dei Creativi; e che saranno presenti anche Pompieropoli Filippo Soccorso della Pubblica Assistenza e la Polizia Municipale con un perorso di educazione stradale e rilascio del patentino del bravo ciclista.

Insomma, una domenica da mettersi in agenda…