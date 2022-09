Sabato 17 settembre, alle 20.30, presso la Biblioteca Comunale di Russi incontro divulgativo sui vitigni romagnoli usati nella produzione di bollicine e premiazione del concorso “Un trebbiano da favola”

La Biblioteca comunale di Russi, sabato 17 settembre alle ore 20.30, ospiterà un interessante incontro divulgativo a cura della Dott.ssa Marisa Fontana, che parlerà dei vitigni romagnoli utilizzati nella produzione di bollicine. Il tutto accompagnato da una degustazione di bollicine locali, canèna, zuzizina stila e patatine fritte. A seguire, saranno premiati i vincitori del concorso “Un trebbiano da favola”, promosso con l’intento di contribuire a valorizzare il Trebbiano romagnolo.

Come partecipare al concorso:

Possono presentare i propri grappoli gli agricoltori del Comune di Russi che possiedono vigneti di Trebbiano di almeno 20 anni di età. I grappoli verranno raccolti all’Agenzia di Russi del Consorzio Agrario di Ravenna in via Provinciale Molinaccio 16 a Russi, dalle ore 8.30 alle ore 12 del giorno sabato 17 settembre 2022. Una volta raccolti, verranno registrati con un numero progressivo e sottoposti in forma anonima alla giuria.

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato.

Per info:

Ufficio Cultura Comune di Russi

tel. 0544 587642

mail: cultura@comune.russi.ra.it

www.firadisettdulur.net