Il titolo vinto al concorso che elegge ogni anno i due bimbi, maschio e femmina, più avvenenti della nostra penisola.

La bambina più bella dell’Emilia Romagna abita a Marina di Ravenna. Natalia Molone di 7 anni, ha vinto il titolo superando le varie selezioni ed ha partecipato , l’8 settembre scorso, al Concorso che ha individuato la coppia di bambini, maschio e femmina, più bella in assoluto d’ Italia. Natalia ha condiviso il trono regionale con l’altro bimbo più bello dell’Emilia Romagna, Ettore, giunto anche lui alle selezioni organizzate dopo i casting.

Il concorso

Il concorso aperto ai bambini e bambine di età compresa fra i 4 ed i 12 anni e suddiviso in diverse categorie, bebè, medium e junior, si svolge ogni anno per arrivare, come ultimo step, all’elezione del bambino o bambina più belli del mondo, gara fra competitors internazionali. “Noi abbiamo saputo del concorso tramite la pubblicità fatta sui social – spiega la mamma Nuccia Messina. “Così abbiamo partecipato al casting organizzato all’Hotel Mattei e da quel momento è partito il percorso che ha portato Natalia ad ottenere la fascia di bambina più bella dell’Emilia Romagna”.

La sfilata finale

L’8 settembre, giornata dell’elezione del titolo nazionale, l’emozione era tanta. A tifare per Natalia, ad Altamura, in Puglia, dove è stata organizzata la sfilata finale, c’erano oltre alla mamma, anche il papà Dario Molone, orgogliosissimo e le due sorelle di Natalia, Victoria di 13 anni e Crystel di 12. “Alla finale hanno partecipato 100 bambini e bambine – racconta Nuccia. “Li hanno fatti sfilare due volte, con gli abiti portati da casa. La prima volta in un giro più lungo, la seconda con un accessorio, tipo occhiali da sole, borsa o cappello, per una distanza più breve. La giuria era composta da vari esperti. E’ stato molto emozionante anche se Natalia non è stata selezionata come bambina più bella d’ Italia”.

Emozioni e giocattoli

Nulla però rispetto al giorno in cui la piccola è stata incoronata reginetta dell’Emilia Romagna. “Natalia ha reagito nel modo in cui fanno i bambini. Mi ha chiesto di comprarle dei giocattoli – continua Nuccia. Ora Natalia ha iniziato la seconda elementare. “In futuro vedremo. Dovessero capitare altre manifestazioni – sottolinea la mamma – di sicuro parteciperemo volentieri”.