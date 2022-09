Sabato 17 settembre e domenica 18 settembre verrà raccontata la vita all’interno della fortezza fatta costruire nella capitale bizantina durante il regno dei veneziani

Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia da Covid-19, sabato 17 settembre e domenica 18 settembre, alla rocca Brancaleone di Ravenna, torna per la sesta edizione della rievocazione storica, che riporta alle origini la vita dentro la fortezza veneziana.

La rocca Brancaleone, infatti, costituisce il segno della dominazione della Repubblica di Venezia sulla città di Ravenna, durata sessant’anni anni, più precisamente dal 1441 al 1509. I segni della dominazione dei lagunari sopravvivono ancora in città, incastonati tra gli strati delle varie epoche, dalla piazza del Popolo, pensata nelle sue forme attuali ai tempi della Serenissima e, da allora, rimasta inalterata; alla residenza municipale, che il primo podestà ordinò di ricostruire facendolo ornare con stemmi, con balconcini e con ghiere in terracotta. Di fronte al palazzetto, poi, furono erette due colonne simili a quelle in piazza San Marco a Venezia. Su quella più vicina al palazzo venne collocato un leone di San Marco, mentre l’altra sorreggeva il vescovo Apollinare, santo patrono di Ravenna. Oggi il leone non c’è più, poiché fu sostituito dalla statua di San Vitale, ma l’immagine del leone di San Marco rimane sempre dentro la rocca Brancaleone, all’ingresso della rocca fortificata.

Il ricordo più imponente di quell’epoca è, infatti, la stessa rocca, collocata a est della città, in posizione strategica tangente le mura già esistenti e a pochissima distanza di quella che, allora, era la linea di costa. Giacomo Corner e Vitale Lando furono incaricati di studiare il progetto dal doge Francesco Foscari, e la costruzione fu diretta da Giovanni di Francesco da Massa. Fu iniziata nel 1457 e la fortezza non nacque per difendere la città, bensì venne infatti progettata come strumento di controllo della Serenissima su Ravenna. Non a caso, le mura contavano un numero maggiore di bombardiere rivolte verso l’abitato più che verso l’esterno. La sua presenza, infatti, doveva incutere timore non solo ai nemici, ma anche ai ravennati stessi. Quando, nel 1509, la rocca Brancaleone fu espugnata dall’esercito di Papa Giulio II e i veneziani furono costretti a restituire Ravenna allo Stato Pontificio, il fortilizio venne danneggiato, ancora prima della battaglia di Ravenna del 1512, durante la quale resistette all’assedio dei francesi solo quattro giorni. Dopo quella data, ebbe avvio una lenta decadenza e un lento abbandono, fino all’acquisto da parte del Comune di Ravenna, avvenuto alla fine del 1960, per farne un parco pubblico e un’area spettacoli all’aperto.

L’”Amata Brancaleone” è un’associazione di promozione sociale, iscritta sia al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale che al registro regionale delle associazioni di rievocazione storica, che, dal 2015, si occupa in particolare, di rilanciare e di dare nuovo sviluppo artistico, culturale e turistico alla rocca ravennate. Dal 2016, poi, firma, ogni anno, un patto di collaborazione col Comune di Ravenna per la cura e per la valorizzazione della Brancaleone, attraverso concorsi a tema per le scuole di ogni ordine e grado, attraverso progetti artistici, attraverso eventi di rievocazione storica, e stravedessi feste per i più piccoli, in vari periodi dell’anno e in stretta collaborazione con “Rocca lab”, i nuovi gestori del parco della rocca.

Grazie al lavoro completamente gratuito di tutti, l’accesso alla sesta edizione della rievocazione storica sarà gratuito, con offerta libera a favore dei bambini dell’Ucraina, ad eccezione della “Cena medievale”, realizzata da Marco Luongo, chef del ristorante Fuler, che utilizza ricette originali recuperate attraverso ricerche storiche, con la collaborazione sia degli esperti delle associazioni presenti, ossia la “Schola hominum burgi”, la “Flos ferri”, la “Mercenari della guaita”, la “Compagnia del boccale”, la “Quelli del ponte”, la “Lucertola ludens”, l’”Officina playground”, e la cooperativa “Rocca lab”, che di Paola Novara, studiosa ravennate del museo Nazionale cittadino, in programma nella serata di sabato 18 settembre e su prenotazione ed a pagamento. Proprio la Novara, poi, interverrà alla cena per illustrare ai commensali, tra una portata e l’altra, gli usi e i costumi dell’epoca e le ricette da cui sono stati tratti i singoli piatti portati in tavola.

Infine, due eventi speciali chiuderanno il programma della giornata di di domenica 18 settembre. Alle 18, è in programma la premiazione del concorso dal titolo “Le avventure di sir Enrico Brancaleone continuano”, concorso per le scuole secondarie di primo grado del Comune di Ravenna dedicato alla memoria di Enrico Liverani. Alle 18.30, invece, Paola Novara, intervistata da Franco Gabici, presenterà il suo ultimo libro, intitolato “Vita quotidiana nella Ravenna medievale”.

Tutti gli allestimenti, i costumi, le attrezzature, gli arredi, le armi antiche e le armature, e i volontari che lavorano come figuranti, sono messi a disposizione, gratuitamente, dalle associazioni di rievocazione storica della città di Ravenna che, unendosi con l’associazione “Amata Brancaleone aps”, offrono ai visitatori un viaggio nel passato al tempo della Repubblica di Venezia.

Per maggiori informazioni, e per visualizzare immagini e video, è necessario visitare la pagina Facebook d l’associazione “Amata Brancaleone aps” al seguente link www.facebook.com/lamatabrancaleone.