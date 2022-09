Un ricco programma domenica 18 settembre dalle 10 alle 19

Il meteo promette bel tempo, per cui è davvero tutto pronto per la grande Festa del Quartiere Alberti: rilanciata alla grande lo scorso anno dopo lo stop a causa del Covid, in questa edizione 2022 la manifestazione – in programma per l’intera giornata, dalle 10 alle 19 – promette di essere ancor più ricca e stimolante.

Realizzata con la collaborazione del Comune e di Linea Rosa, la Festa è intanto un grande veicolo di promozione collettiva degli esercizi presenti nelle vie Alberti, Brunelleschi e Le Corbusier e nelle strade limitrofe, e i numeri lo confermano: alla buona riuscita della manifestazione collaborano ben 41 esercenti, con l’obiettivo di attrarre la comunità ravennate in un quartiere sempre più ricco e vivo.

E la comunità risponde in maniera sempre più massiccia: fra le novità di quest’anno, la presenza dei commercianti del Centro Storico con il Mercatino dei Creativi; Pompieropoli Filippo Soccorso della Pubblica Assistenza; la Polizia Municipale, con un percorso di educazione stradale e rilascio del patentino del bravo ciclista; varie Onlus cittadine ospitate in piazza Bernini, nel “cuore” della Festa.

E poi, naturalmente, il divertimento, declinato in decine di iniziative per ogni tipo di pubblico: l’area bimbi nella zona di via Le Corbusier (con gonfiabili, cavalli, sfilata di cani, e tanto altro); quella dedicata al benessere in via Brunelleschi (yoga, erboristeria e via dicendo); numerose postazioni di danza (dalla sportiva al tango, dal liscio all’agonistica); la presenza di varie società sportive (prima fra tutte l’OraSì, la squadra cittadina di basket che milita in A2) e di gruppi di Cheerleaders; l’Emipra Star Wars Fanclub, per gli appassionati di fantascienza; i laboratori di modellismo; e naturalmente diversi punti di ristoro (bar, rosticceria, piadina, forno, pizzeria…).