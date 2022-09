Grande successo per l’evento di domenica scorsa, soddisfatti i 41 esercenti della zona

Un successo davvero straordinario, superiore anche alle aspettative degli esercenti.

La 17ª edizione di Quartiere Alberti in festa, andata in scena domenica scorsa nella zona compresa fra viale Alberti, via Brunelleschi, via Le Corbusier e strade limitrofe, ha richiamato nell’arco dell’intera giornata migliaia e migliaia di persone provenienti anche da fuori Ravenna, che hanno affollato gli spazi della festa che hanno partecipato in massa alle decine di iniziative previste (da quelle sportive a quelle di danza, da quelle per i bambini a quelle legate al volontariato).

Un riscontro davvero confortante per i 41 esercenti della zona che hanno organizzato la manifestazione e che – a maggior ragione dopo questo ottimo risultato – sono già al lavoro per organizzare il calendario degli eventi previsti prima di Natale nel Quartiere Alberti.