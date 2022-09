In programma sabato 24 settembre nella chiesa di Santa Maria del Torrione

La manifestazione Gifra 2022 si svolgerà presso la chiesa di Santa Maria del Torrione, in un locale ampio e sottostante la chiesa, nella sola giornata di sabato 24 Settembre 2022 dalle 9 alle 18,30 e parteciperanno commercianti di filatelia , cartoline d’epoca e monete provenienti dal nord Italia.

Per l’occasione il Circolo filatelico Numismatico Dante Alighieri di Ravenna, promotore della manifestazione grazie ai suoi soci, ha realizzato un foglietto erinnofilo riproducente opere di pittori ravennati ed esattamente Daniele Di Lena , Tatiana Dobrodii, Miria Manzoni e Emilio Mascanzoni.

Inoltre verrà realizzato un intero postale sovrastampato opera di Enrico Dugheria e una cartolina con riprodotta un’opera Matteo Bendandi. Infine il consueto libretto contenente 4 francobolli riprodurrà un’opera di Costantin Hangu, libretto riprodotto sul catalogo unificato, il piu’ importante catalogo in Italia di francobolli. Il tutto sarà coronato da un annullo postale speciale che sarà utilizzato nella sola giornata di sabato 24 Settembre 2022.

Ingresso gratuito, ampio parcheggio della parrocchia di Santa Maria del Torrione in Via Majoli 8, gratuito. Possibilità per tanti collezionisti di partecipare ad un evento che si svolge una volta all’anno dal 1997 e di poter non solo comprare monete, francobolli, cartoline d’epoca ma anche di poter vendere a commercianti, professionisti del settore quanto si ritrovano in eccedenza nelle loro collezioni e di vendere materiale ereditato non di loro interesse.