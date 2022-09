La nuova stagione prevede tanti percorsi, in partenza a fine ottobre, dedicati a tutti, a partire dai bambini, per arrivare ai ragazzi, e per terminare con gli adulti

L’associazione culturale “Galla & Teo” di Ravenna, che orienta il suo impegno pluriennale alla direzione di laboratori teatrali rivolti a bambini, ad adolescenti e ad adulti, con la maggior parte dei tutor che proviene da un percorso interno all’associazione stessa, così da rendere possibile un’importante continuità tra il passato e tra il presente di questi laboratori, senza, appunto, precludere l’ingresso a nuovi aspiranti appassionati, grandi o piccoli che siano, ha dato il via alle iscrizioni a una nuova stagione dedicata al teatro aperto a tutti, dai bambini di otto anni agli adulti.

Dopo l’esperienza maturata negli ormai vent’anni di attività, i laboratori nati in seno all’associazione continuano a crescere, e si preparano ad accogliere nuovi aspiranti attori. Gli incontri dedicati ai bambini, infatti, saranno orientati a scoprire le proprie emozioni e quelle del gruppo, superando le incertezze in un ambiente divertente; mentre, i laboratori dedicati ai ragazzi e agli adulti saranno un’occasione per riscoprirsi e per mettersi in gioco in piena libertà. Ogni percorso avrà come obiettivo finale uno spettacolo originale, ideato con la collaborazione di tutto il gruppo.

Oltre agli ormai consolidati laboratori annuali, quest’anno sarà avviato un percorso tematico incentrato sul mare, una serie di incontri per lasciarsi ispirare dalle suggestioni che la natura offre, per poi metterle in scena. La partenza dei laboratori annuali è prevista per giovedì 20 ottobre, per venerdì 21 ottobre e per sabato 22 ottobre; mentre, giovedì 13 ottobre, è in programma un incontro introduttivo sul progetto.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, è necessario visitare il sito web www.gallaeteo.org, oppure scrivere una mail all’indirizzo info@gallaeteo.org, oppure visitare le pagine Facebook ed Instagram dell’associazione ravennate nata nel 2002.