A Godo, da mercoledì 28 settembre a lunedì 3 ottobre, palio, mostre, stand gastronomici, sport e tanto altro ancora per divertirsi in compagnia

A Godo, sei giorni ricchi di intrattenimento per stare in compagnia!

Si parte mercoledì 28 settembre, alle 20.30, presso il centro civico di via Piave n. 12 per l’apertura della mostra fotografica a cura di Stefano Randi dal titolo “Irlanda, Giordania, Israele, Alaska, Inghilterra” per poi proseguire il giorno dopo con l’esibizione del Maestro Carnevali e, ancora, tanta musica presso il palco centrale, venerdì 30 settembre, con i Malardot in concerto.

Ricche di iniziative anche le giornate di domenica 2 e lunedì 3 ottobre con il truccabimbi, il palio e la tombola per concludere poi con un live di Vittorio Bonetti, ex partecipante di “The Voice Senior”.

PROGRAMMA COMPLETO:



Mercoledì 28 settembre

Ore 20.30 – Proiezione e apertura mostra fotografica a cura di Stefano Randi dal titolo “Irlanda, Giordania, Israele, Alaska, Inghilterra”– c/o centro civico di via Piave 12

Giovedì 29 settembre

Ore 20.30 – OMAGGIO AL MAESTRO ENNIO MORRICONE – Michele Carnevali in concerto – c/o Giardino centro civico di via Piave 12

Venerdì 30 settembre

Ore 20.30 – I MALARDOT in concerto – c/o palco centrale

Sabato 01 ottobre

Ore 20.00 – PROCESSIONE per le vie del paese: la Chiesa cattolica celebra la festa della Madonna del Rosario

Ore 20.45 – VOICES OF JOY coro Gospel – c/o palco centrale

Domenica 02 ottobre

Ore 10.00 – PASSEGGIATA organizzata dal gruppo “Russi cammina” della Casa della Salute – partenza dal palco centrale

Ore 11.00 – RADUNO MOSQUITOS motociclette – via Faentina centro

Ore 14.00 – TRUCCABIMBI con Lara – c/o palco centrale

Ore 14.00 – MERCATINO – ambulanti, hobbisti, usato ….

Ore 15.00 – PALIO DEL GODO – via Faentina centro

Ore 16.30 – ARY FITYOURSELF E ANDERSON BRASILIAN SHOW – c/o palco centrale

Ore 17.30 – TOMBOLA di beneficenza organizzata dallo IOR – c/o palco centrale

Ore 20.30 – CLUB MAURYS (ha partecipato al programma televisivo “Ballando con le stelle 2021”) – c/o palco centrale

Lunedì 03 ottobre

Ore 20.30 – VITTORIO BONETTI piano e voce (ha partecipato al programma televisivo “The Voice Senior 2022”)- c/o palco centrale

Per tutta la durata della sagra aperto lo stand gastronomico del Baseball e tutte le attività di ristorazione del paese.