L’evento è in programma per il prossimo 13 novembre

A poco meno di due mesi dal via della Hoka Maratona di Ravenna città d’Arte è stata presentata la nuova t-shirt che colorerà le vie ravennati nell’attesissimo evento in programma il prossimo 13 Novembre. È una t-shirt che vuole attirare tantissime persone a Ravenna in quella che sarà una festa di sport, amicizia e socialità.

Se la nuova medaglia della Hoka Maratona di Ravenna ricorda la Ravenna città di Mare, la t-shirt non poteva che essere azzurra come il colore del mare, più precisamente del mar Adriatico, simbolo delle spiagge romagnole e di un legame che non verrà mai spezzato. La t-shirt di questa edizione, infatti, sarà di una bellissima sfumatura dell’azzurro, il turchese: colore brillante che dona sensazioni di vitalità e libertà.

Turchese, con inserti e scritte bianche, lo skyline e il marchio HOKA che ancora una volta sarà al fianco del grande evento ravennate. La t-shirt 2022 raccoglie infatti la storia della meravigliosa città d’arte che è Ravenna grazie allo skyline con i principali monumenti del capoluogo bizantino.

Grazie alla tecnologia skin4run la t-shirt garantisce una perfetta vestibilità pensata per adattarsi al corpo e ai movimenti del runner. Inoltre, tramite la tecnica drysens la t-shirt assicura la massima morbidezza e leggerezza del tessuto che insieme garantiscono una traspirabilità totale. Un elemento che impreziosisce e rende unica questa t-shirt della HOKA Maratona di Ravenna è l’originalità della t-shirt stessa; infatti, quest’anno il colore e il modello sono stati fatti ad hoc per l’evento e quindi non si tratterà di un modello di campionario ma di un vero e proprio pezzo unico e customizzato. Per il secondo anno consecutivo, anche i volontari dell’evento avranno una t-shirt dedicata. Sarà infatti di colore nero con gli elementi grafici dello stesso colore della t-shirt dei runners.

Sono queste le principali caratteristiche estetiche della nuova t-shirt ufficiale 2022 svelata nella mattinata di Venerdì 23 Settembre nel nuovo Mercato Coperto nel pieno centro storico di Ravenna, a pochi passi da moltissimi monumenti cardine della storia della città.

La t-shirt ufficiale 2022 marchiata Runnek, presentata da Ravenna Runners Club e HOKA ONE ONE, title sponsor della manifestazione, ancora una volta rappresenterà il top di gamma per le sue caratteristiche tecniche, pensate e progettate per grandi eventi come quello in programma il prossimo 13 Novembre e che già oggi fa fremere un territorio intero come la Romagna.

<<Siamo molto contenti della t-shirt che abbiamo presentato oggi – spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club ­– perché anche quest’anno va ad affiancare in maniera perfetta la storia della nostra medaglia. L’unicità del colore e del modello renderà ancora più unica e originale questa edizione della HOKA Maratona di Ravenna città d’Arte. Dopo anni di privazioni e di sacrifici dovuti dal virus Covid-19 vogliamo tornare ad ospitare migliaia di partecipanti e sono sicuro che questa iconica t-shirt 2022 targata HOKA riuscirà ad attirare tantissimi runners. Ancora una volta devo fare un ringraziamento particolare ad HOKA che per il secondo anno consecutivo titola il nostro evento e che insieme a noi è riuscita a disegnare una bellissima t-shirt. Concludo dicendo che è bellissimo vedere nella nostra città e in giro per l’Europa persone che corrono o camminano con la nostra maglietta degli anni passati, per questo è importante disegnare una t-shirt che ogni anno venga apprezzata e anche quest’anno siamo certi di aver fatto un prodotto che porterà in giro Ravenna in Italia e nel mondo>>.

<<La collaborazione con Maratona di Ravenna è uno degli esempi più felici di come HOKA intende connettersi alla community dei runners – dice Simone Ponziani, CEO di Artcrafts International, distributore esclusivo per l’Italia del brand – Ravenna è un evento di elevato livello tecnico e al contempo, una grande festa di partecipazione per tutti coloro che amano lo sport. Esattamente come il brand, Maratona di Ravenna offre a tutti la possibilità di sviluppare il proprio potenziale sportivo e vivere un’esperienza aggregante all’insegna del running>>.

Nel corso della conferenza, ha rappresentato HOKA ONE ONE, Alessio Ranallo, responsabile marketing Italia e Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, associazione che organizza la HOKA Maratona di Ravenna città d’Arte.