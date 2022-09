Nell’area verde di via Togliatti sarà infine in funzione dal 28 settembre al 2 ottobre il luna park della festa

Sono tanti gli appuntamenti pensati per bambine e bambini in occasione della Festa di San Michele, in programma a Bagnacavallo dal 29 settembre al 2 ottobre.

Come da tradizione, il giorno del patrono giovedì 29 settembre si terrà in piazza della Libertà a partire dalle 14 il Mercatino dei ragazzi, promosso dalla Pro Loco, dove divertirsi tra libri, fumetti, giocattoli e molto altro (info e iscrizioni 338 8025307). Sempre la Pro Loco proporrà sabato 1 ottobre, in piazza a partire dalle 14, un originale Gioco dell’oca, studiato dai volontari per andare alla scoperta della città di Bagnacavallo divertendosi.

Al Teatro Goldoni Accademia Perduta/Romagna Teatri presenterà ben due produzioni di Teatro Ragazzi di altissima qualità. Si tratta di “Il lupo e i sette capretti” di e con Danilo Conti e Antonella Piroli, in programma il 29 alle 16, e di “Re tutto cancella” di e con Marco Cantori, che andrà in scena domenica 2 ottobre alle 20. Info e prenotazione biglietti: 0545 64330.

Il Giardino dei Semplici accoglierà nella sua cornice verde quattro appuntamenti. Si inizierà il 29 settembre alle 18 con “Dilettanti!”, spettacoli a cura degli allievi della Scuola di Teatro La Bassa, per proseguire con il teatro di strada di Atuttotondo Spettacoli che porterà in scena venerdì 30 “Andro presenta: è successa una cosa incredibile” e domenica 2 “Le vie del tesoro”. In entrambi i casi l’ingresso è libero e l’inizio è previsto alle 17.30.

Venerdì 30 alle 20 è inoltre previsto “Il lupo e le emozioni”, spettacolo di danza e ginnastica ritmica ispirato alla tavola per bambini “Il lupo che si emozionava troppo” curato da Progetto Ritmica Romagna.

Nell’area verde di via Togliatti sarà infine in funzione dal 28 settembre al 2 ottobre il luna park della festa.

Per informazioni e programma completo:

www.festasanmichele.it

info@festasanmichele.it

Facebook e Instagram: Festa di San Michele