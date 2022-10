Il romanzo autobiografico, scritto da Emilia Frunza, pittrice e scrittrice rumena, sarà introdotto al pubblico nella pizzeria Xavier, alle 17, con Alessandra Lazzari che modererà l’incontro

Domani, domenica 2 ottobre, nella pizzeria Xavier di Ravenna, alle 17, è in programma la presentazione del libro dal titolo “La mia odissea”, romanzo autobiografico scritto da Emilia Frunza, scrittrice e pittrice popolare rumena, ed edito dalle “Edizioni del girasole” di Ravenna. L’incontro, ad ingresso gratuito, sarà moderato da Alessandra Lazzari, esperta in comunicazione, coi partecipanti che, oltre a sapere se questo capolavoro, appunto, della pittrice, possa essere sia un piccolo insegnamento per i suoi lettori che un invito convincente per apprezzare la vita in tutti i suoi aspetti, potranno anche scoprire ed ammirare i bellissimi quadri dell’autrice.

Nata il 7 maggio del 1956 a Blaga, città della Romania della Moldova rumena, Emilia Frunza ha studiato, dal 1970 al 1975, nella scuola d’arte di Pitesti; per poi lavorare, come pittrice, per oltre vent’anni. Nel 1998 è giunta in Italia, dove, grazie alla cittadinanza italiana, ha continuato il suo lavoro fino al 2014 nel vialetto degli artisti di Milano Marittima. Per quanto riguarda la carriera d scrittrice, ha iniziato a scrivere nella sua lingua da ragazzina e, dal 2017, anche in italiano. Si muovo tra i colori e le parole, i modi espressivi più belli del mondo, coi quali prova a trasmettere le sue emozioni. Oggi, l’autrice vive tra Milano Marittima e Marina Romea, ed è alla sua opera prima come scrittrice in lingua italiana.

L’iniziativa di domani, domenica 2 ottobre, organizzata dall’associazione rumeno-moldava “Romania mare”, presieduta da Olimpia Atanasiu e promossa alla onlus “Il terzo mondo odv”, a sua volta presieduta da Charles Tchameni Tchienga, anticiperà altri due incontri, previsti, sempre a Ravenna, nei mesi di novembre e di dicembre.

In merito alla presentazione dl libro di domani, si è espressa, emozionata, Emilia Frunza, autrice del romanzo: “È un omaggio a miei genitori. Alla mia mamma che non ho conosciuto mai, morta nel giorno del mio arrivo. E al mio padre che ho perso all’età di otto anni. Sono diventate le mie icone, portate e che porterò per sempre nella mia anima”, ha concluso la pittrice e scrittrice.

Per maggiori informazioni e per prenotare i posti a sedere, è necessario telefonare al 339 581 9308.