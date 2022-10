Giornata dedicata ai sapori autunnali

Dopo il successo della prima domenica d’autunno al Parco Teodorico, nuovo appuntamento il 9 ottobre dedicato al buon cibo, alla natura e al relax.

L’evento, gratuito e per tutta la famiglia, è come sempre promosso da Cooperativa San Vitale e Ristoro Teodorico in collaborazione con Coldiretti Ravenna e Campagna Amica.

Domenica il Ristoro Teodorico proporrà dalle 12 un pranzo contadino dedicato ai sapori autunnali e in particolare ai funghi con un menù a Km 0 realizzato con i prodotti a filiera corta ed origine garantita degli agricoltori locali aderenti alla rete Campagna Amica (info e prenotazioni al 342 0781133).

Oltre che ingrediente principale del menù contadino proposto per il pranzo, i funghi, saranno in vendita presso il piccolo Mercatino di Campagna Amica. Per i più piccoli, dalle ore 10.30, ci saranno intrattenimenti con Tatafata (truccabimbi, tatuaggi e bolle di sapone).

Informazioni: FB Campagna Amica Ravenna oppure www.ravenna.coldiretti.it