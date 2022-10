Due giornate tra approfondimenti, narrativa e laboratori per grandi e bambini sul tema della cura e delle erbe officinali

Giunge alla XIV edizione la Festa del castello di Bagnara di Romagna, che ruota fin dal 2009 attorno a uno dei simboli del paese, ovvero la sua Rocca. Gli appuntamenti di quest’anno si terranno nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 ottobre.

La fortezza di pianura, della quale fu signora anche Caterina Sforza, resta l’edificio più importante del borgo insieme alla sua cinta muraria come simbolo di un’epoca di battaglie e lotte per il potere. Il tema di quest’anno però ha poco a che fare con lo spirito battagliero della «Tigre di Romagna», bensì con quella segreta passione per l’arte della cura e dei rimedi contro le malattie e il benessere di corpo e mente. Nel suo ricettario Caterina Sforza dedicò infatti la maggior parte del testo a medicamenti per i suoi soldati e il suo popolo; un’arte, questa, che vanta una millenaria tradizione femminile. Le donne si sono da sempre dedicate “al prendersi cura”, tramandando di madre in figlia un sapere antico, ma si sono anche distinte in studi accademici, come Trotula e altre alla scuola medica salernitana.

Il programma di questi due giorni, dal titolo «Medichesse. Le donne e la vocazione alla cura dall’antichità a Caterina Sforza» si propone come obiettivo quello di raccontare anche la storia di queste donne, da troppo tempo dimenticata.

Sabato 8 ottobre alle 16 la scrittrice Lisa Laffi presenterà il suo ultimo romanzo L’Erborista di corte, e seguirà alle 17.30 un laboratorio per bambini dagli 9 anni dal titolo «Le ricette di Caterina». Alle 18.30 ci sarà l’inaugurazione dell’installazione dell’artista massese Antonio Caranti dal titolo «Terra Mater Est. Conflictio. Actus Tertius», risultato di una ricerca sul rapporto tra uomo e natura, visitabile fino a domenica 23 ottobre negli orari di apertura del museo.

Domenica 9 ottobre alle 10.30 conferenza e laboratorio pratico sull’utilizzo delle piante officinali dall’antichità a oggi con l’erborista Marco Cavina e a seguire visita guida alla Rocca. Alle 12 «Bere nel medioevo», l’utilizzo delle spezie nelle bevande, a cura del gruppo Gli Sparvieri.

Alle 15.30 caccia al tesoro per bambini da 6 a 12 anni e alle 17 la presentazione del saggio Medichesse di Erika Maderna.

Gli incontri con le autrici sono condotti da Lisa Emiliani, responsabile alla didattica e agli eventi del Museo del Castello.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Per i laboratori e la caccia al tesoro è necessaria la prenotazione allo 0545 905540, oppure museodelcastello@comune.bagnaradiromagna.ra.it.