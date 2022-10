Appuntamento sabato 15 ottobre a partire dalle 15

Sabato 15 ottobre a partire dalle 15 a Bagnara di Romagna ci sarà il gioco «Harry Potter e l’intreccio delle case»: un percorso con tante sfide per svelare il mistero che avvolge il Cappello parlante nella Rocca sforzesca.



Lo studente del primo anno Ronny, durante la cerimonia dello smistamento delle case, nel preciso istante in cui ha indossato il Cappello parlante, questo non ha saputo assegnargli una casa. Mai nella storia era successo un fatto simile: chiediamo l’aiuto di tutti i maghi in ascolto per aiutare il giovane mago a comprendere quale sia la sua casa e per farlo dovrete chiedere aiuto agli insegnanti del Castello, che vi chiederanno di superare delle prove in cambio di indizi e informazioni. Cosa aspettate? Accorrete in aiuto e scoprite a quale casa appartiene Ronny.



I partecipanti, dopo un’introduzione al gioco, partiranno per un percorso attraverso la Rocca di Bagnara. Lungo il cammino, che si dirama per tutta la fortezza, ci saranno varie prove magiche con altrettanti professori di diverse discipline: i giocatori dovranno aiutarli nei loro compiti per ottenere gli indizi necessari per completare la missione.



Il gioco è suddiviso in fasce orarie, le squadre partiranno lungo il percorso ogni 15 minuti per lasciare un po’ di distacco tra un gruppo e l’altro, inoltre per giocare è necessario avere un dispositivo per la lettura del Qr code. Chi impiega il minor tempo nella risoluzione definitiva del mistero avrà in premio il set in edizione limitata degli stampini di Harry Potter.

Il costo per partecipante è di 15 euro. Per gruppi inferiori a quattro persone il costo è di 18 euro a testa. Il pagamento verrà fatto in contanti direttamente sul posto. Gli over 65, disabili, minori, oppure bambini compresi nell’età di 5 anni l’entrata è gratis. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto partecipante. Il gioco è rivolto a qualunque fascia di età.

L’evento è a cura dell’associazione Creativa e della cooperativa Il Mosaico, con il patrocinio del Comune di Bagnara di Romagna. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare tramite Whatsapp il numero 338 3792523, oppure il 388 5657815, mail info@associazionecreativa.it.