Il festival sul ”dark side of movie”, giunto quest’anno all’edizione numero venti, inizierà venerdì 11 novembre e terminerà sabato 19 novembre, con appuntamenti al Palazzo del cinema e dei congressi

Manca meno di un mese all’apertura della ventesima edizione del “Ravenna nightmare film fest”, in programma da venerdì 11 novembre a sabato 19 novembre, sempre con appuntamento fisso al Palazzo del cinema e dei congressi di Ravenna. Come ogni anno, andrà in scena la manifestazione di respiro internazionale sul “dark side of movie” che, in questo 2022, festeggia un avvenimento molto importante, ossia i suoi primi vent’anni di vita. Saranno, quindi, nove giorni intensi, dedicati interamente al cinema di genere e d’autore. Tutti gli incontri si terranno in presenza, ma vi sarà anche la possibilità di seguirli online sulla pagina dedicata, denominata ”Nightmare legacy”, del sito web mymovies.it.

Si partirà venerdì 11 novembre con la sonorizzazione, da parte degli studenti dell’istituto musicale “Verdi” di Ravenna, del film “Nosferatu” di Friedrich Wilhelm Murnau.

Si proseguirà, poi, sabato 12 novembre, sempre al Palazzo del Cinema, con la ”Opening night”, i festeggiamenti per il ventennale della manifestazione, altro importante evento. Alle 20 verranno offerti alla cittadinanza spumante, torta e candeline per celebrare con gli organizzatori questo traguardo. Inoltre, verrà consegnato il premio ”Medaglia al valore”, quell’evento che, ogni anno, chiama a raccolta tutto il pubblico del “Ravenna nightmare film fest”. Questa giornata, nata in occasione dell’arrivo a Ravenna, nel 2017, di David Lynch, e pensata come serata d’apertura rivolta a tutta la città, si è trasformata negli anni, diventando uno dei punti cardini del festival. In collaborazione con Dusciana Bravura, artista mosaicista, il premio si rivolge a quei registi che hanno contribuito alla ricerca e alla sperimentazione della narrazione, addentrandosi in nuovi e originali percorsi. Nomi di spicco quali Liliana Cavani, Manetti Bros e Roberto De Feo hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento che, quest’anno, passerà ad un ospite altrettanto meritevole.

La manifestazione sul “dark side of movie”, inoltre, ha sempre un occhio attento alle esigenze del suo territorio. Così, a cura dell’associazione “Donatori volontari sangue” di Ravenna, è in programma “Nightmare care”, un evento durante il quale sarà proiettato “La mossa giusta”, un film di Gianluca Nanni con Marco Saccomandi, Camilla Berardi, Melissa Pisu ed Enrico Toschi.

Nella serata di chiusura del festival, invece, Lamberto Bava, maestro e personaggio di rilievo in questa edizione speciale della manifestazione, riceverà il premio “Anello d’oro-Special edition XX”. Si tratta di un attestato di merito che celebra la carriera dei registi, riconoscendone il talento e la bravura.

In merito alla sonorizzazione del film ”Nosferatu”, da parte degli studenti dell’istituto musicale ”Verdi” di Ravenna, si è espressa Anna Maria Storace, direttrice della scuola: “Questa nuova attività è per noi di grande importanza, in quanto la nostra scuola accoglie la proposta di collaborazione, proponendo, nel piano di studi ufficiale, la composizione di una colonna sonora originale prt uno dei capolavori del cinema espressionista tedesco, il film muto ‘Nosferatu-eine Symphonie des Grauens’, l’equivalente in italiano di ’Nosferatu, una sinfonia di orrori’, di Friedrich Wilhelm Murnau, in occasione dei cento anni dell’opera. Il nostro istituto superiore di studi musicali ha allo studio un progetto compositivo che comprende una parte elettronica e una parte da affidare a strumenti tradizionali, in modo da permettere l’esecuzione strumentale della colonna sonora dal vivo, durante la proiezione del film. L’organico strumentale è affidato all’’Ensemble 20.21’, formato da sette studenti che approfondiscono e che ricercano in questo ambito musicale, seguiti da docenti tutor e con l’intervento di esperti esterni di spessore internazionale”, ha concluso la Storace.

Per maggiori informazioni, è necessario visitare il sito web www.ravennanightmare.it, scrivere una mail all’indirizzo info@ravennanightmare.it, oppure visitare le pagine Facebook e Instagram del ”Ravenna nightmare film fest”.