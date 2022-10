Indizi da seguire ed enigmi da risolvere in un viaggio fra il reale e il digitale

Sarà Ravenna la prossima città ad essere percorsa in lungo e in largo dai fan dalle City Escape di Garipalli: 160 posti disponibili per vivere il 22 e il 23 ottobre, gratuitamente e previa registrazione, un’esperienza unica nella città che ha accolto Dante Alighieri negli ultimi anni della sua vita. Un vero e proprio viaggio immersivo tra il reale e il digitale, con protagoniste le vie e le piazze cittadine, in cui viaggiatori, turisti e residenti si muovono seguendo indizi e risolvendo enigmi.

Una minaccia grava sul Sommo Poeta e sui Fedeli d’Amore, una misteriosa confraternita che nasconde tra rime e poesie il sogno di un futuro migliore in cui la Chiesa torni a parlare allo spirito e non al portafoglio. Ma esprimere certi pensieri è pericoloso, l’Inquisizione è sempre vigile. Grazie alla costante interazione con una chat sul proprio telefono, i giocatori saranno guidati alla scoperta dei luoghi del presente, ricalcando i passi di Dante, e dovranno aiutarlo a terminare il Paradiso, così da assicurare il suo lascito all’umanità.

Luca De Bellis, CEO di Garipalli, afferma: “In quanti sanno che proprio a Ravenna il poeta Dante ha trascorso i suoi ultimi anni? Il nostro obiettivo è proprio far conoscere pezzi di storia italiana spesso dimenticati e valorizzare i luoghi più nascosti. Sappiamo che una maggiore ripartizione dei turisti nelle aree cittadine significa la redistribuzione della loro spesa e questo premia attività locali normalmente meno esposte a questi flussi”.

Garipalli collabora infatti con attività locali tipiche, come caffetterie, bar, botteghe, librerie o altri esercenti locali: questo aiuta a calare il gioco nella dimensione più reale possibile, nonché a dare ristoro al giocatore e allo stesso tempo contribuisce positivamente sul territorio e la comunità, coinvolgendo quanto più tessuto economico locale possibile.

Una nuova City Escape prevede inoltre, durante il suo sviluppo, collaborazioni locali con giovani laureati in materie umanistiche come Storia dell’Arte, Beni Culturali, Storia, Turismo e Territorio, che spesso si trovano così a svolgere il loro primo impiego.

City Escape Ravenna si aggiunge alle undici città in cui l’esperienza è già attiva (Bergamo, Milano, Brescia, Venezia, Lucca, Firenze, Verona, Bologna, Padova, Siena, Torino)

Per prenotarsi e giocare gratuitamente con la nuova City Escape Ravenna è necessario registrarsi su garipalli.com (fino esaurimento posti) al link https://garipalli.com/products/test-city-escape-ravenna e presentarsi presso la Basilica di San Giovanni Evangelista, seguendo le istruzioni ricevute via e-mail per iniziare l’esperienza.

Le City Escape di Garipalli sono le prime esperienze immersive, in stile escape room, da giocare all’aperto. Nato nel 2021, è il sistema di gioco e di infotainment basato sul mix di innovazione digitale ed esperienze reali per coinvolgere viaggiatori, turisti e cittadini alla scoperta delle città italiane. Ad oggi, Garipalli ha aiutato oltre 9.000 giovani e meno giovani ad avvicinarsi e riscoprire le proprie città, facendo percorrere oltre 34mila km a turisti di ogni genere in giro per l’Italia. Tutte le informazioni su garipalli.com.