Torna in versione autunnale l’evento dedicato ai favolosi anni ’20, ’30 e ’40. Appuntamento a Palazzo San Giacomo sabato 5 e domenica 6 novembre

Lallabay, l’evento dedicato ai favolosi anni ’20, ‘ 30 e ’40 organizzato dal Comune di Russi in collaborazione con Giorgia De Bastiani di Vino al Vino Street e Matteo Scaioli, torna per la sua quarta edizione in versione autunnale. Sabato 5 e domenica 6 novembre 2022, Palazzo San Giacomo si accenderà per un weekend all’insegna di musica swing, vintage market, animazione e street food.

PROGRAMMA

SABATO 5 – dalle 12 alle 23

Fino alle 18: Musica vintage con Spinoesse Dj

Dalle 18: La Màquina Parlante di Matteo Scaioli

Dalle 12 alle 22: Vintage Market all’interno di Palazzo San Giacomo a cura di Vintage per un giorno

DOMENICA 6 – dalle 10 alle 21

Dalle 10 alle 12: Musica classica con La Màquina Parlante di Matteo Scaioli

Dalle 12 alle 17: Musica vintage con Spinoesse Dj

Dalle 17 alle 21: La Màquina Parlante di Matteo Scaioli

Dalle 15 alle 18.30: Animazione per bambini a cura di Cinemino

Dalle 10 alle 21: Vintage Market all’interno di Palazzo San Giacomo a cura di Vintage per un giorno

In entrambe le giornate sarà attiva l’area Food&Beverage e Caffetteria a cura di Vino al Vino Street, Va Gina, La Polpetteria, A La Mi Manira e La Fornarina.

Novità 2022: guide turistiche abilitate vi accompagneranno in un tuffo nel passato alla scoperta degli affreschi celati all’interno del Palazzo. Le visite guidate saranno disponibili in entrambe le giornate. Sabato 5 novembre visite possibili alle 15, alle 17 e alle 19. Domenica 6 novembre visite possibili alle 11, alle 15, alle 17 e alle 19.

Disponibilità posti limitata. Prenotazione consigliata al seguente link https://forms.gle/VdBCHWJw8sDUt8Zd8 o mandando una mail a cultura@comune.russi.ra.it o chiamando il numero 0544 587642.

Ingresso all’evento gratuito.

Visite guidate: 10€ a persona. Gratuito per bambini fino a 10 anni.

Parcheggio gratuito adiacente a Palazzo San Giacomo.

L’evento è confermato anche in caso di maltempo.

Per maggiori informazioni chiamare il numero 328 012 6247 (Giorgia).